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新北市圖攜手婦幼醫院　寶寶候診打造親子閱讀角

▲新北市圖攜手婦幼醫院　打造親子閱讀角。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖攜手婦幼醫院，寶寶候診打造親子閱讀角。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

為了推廣親子早期閱讀，新北市「嬰幼兒閱讀起步走」特別擴大服務，走進婦幼醫院，於候診區設置親子閱讀角，除了提供適合寶寶閱讀的好書，同時搭配「寶寶愛看書」嬰幼兒故事活動，於候診時教導父母親親子共讀技巧，幫助嬰幼兒及早擁抱閱讀。

新北市立圖書館王錦華館長表示，近年來世界各地不遺餘力地推廣嬰幼兒早期閱讀活動，新北市立圖書館配合新北市育兒政策，推動「閱讀起步走」計畫，從0歲開始培養孩子的閱讀習慣，除了與戶政事務所合作，於新生兒辦理出生登記時贈送閱讀禮袋，作為送給新生兒的第一份閱讀見面禮，今年更將嬰幼兒閱讀運動從圖書館帶進婦幼醫院的醫療場域，於候診區設置嬰幼兒閱讀專區，提供沒時間到圖書館的爸爸媽媽，在陪同孩子候診時，也能享受親子共讀的樂趣。

王錦華說，新北市立圖書館攜手婦幼醫院推廣親子早期閱讀，首波與新北市立聯合醫院（三重院區）兒童發展聯合評估暨療育中心與板橋菡生婦幼診所「雙親教室」合作，透過提供適合嬰幼兒閱讀的優質圖書，以及寶寶專屬的故事活動，帶家長認識寶寶書，並示範親子共讀技巧，讓親子在等待打疫苗或候診時，可以透過繪本共讀以及參與故事活動，引導孩子進入閱讀的世界，歡迎有興趣的爸爸媽媽多加利用。

此外，從7月份開始至11月止，全市15間圖書分館也將陸續推出超過30場次的「親子共讀」分齡「0-3歲」與「4-5歲」講座，邀請到臺灣展臂閱讀協會理事長陳宥達醫生、兒童閱讀推動工作者蔡幸珍、美國蒙特梭利專家陳貞旬、以及兒童職能師、與嬰幼兒按摩講師專家學者，將提供爸爸媽媽親子共讀及育兒新知，深入了解寶寶每個階段的閱讀行為分析，為孩子選擇適齡好書，讓親子共讀更Easy，活動免費，設籍新北市0-5歲（2018年以後出生）的寶寶，還可獲得繪本童書。

新北市立圖書館表示，6月20日起至7月底止，總館3樓還有「新北寶寶幸福書展」，將展出優質嬰幼兒讀物，以及透過五感的方式，帶寶寶開啟閱讀世界的第一步。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868分機8009。

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