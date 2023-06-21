毒理專家解讀巴比妥翻車！招名威6點聲明道歉：造成社會大眾誤解

▲毒理專家招名威。（圖／翻攝招名威臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北幼兒園餵藥案引發家長恐慌，毒理專家招名威14日在臉書PO出一份解析報告，被台灣事實查核中心認證標記「不實資訊」。對此，招名威21日發出6點聲明道歉，「造成社會大眾誤解，針對認知上與語意上的問題，本人深感抱歉。」

招名威發6點聲明如下：

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1. 對於6月14日的文章，本人當時與幾位專業醫檢師朋友討論過，都認定(-)是代表零檢出，造成社會大眾誤解，針對認知上與語意上的問題，本人深感抱歉。

2. 然而，陰性陽性僅能代表藥物在體內留存的有效濃度多寡，無法表示是否曾有接觸。

3. 對於孩童體內，任何毒物檢測(撇除尿液初篩），我們一般期待都是零檢出，才能證明短期內不曾接觸過。

4. 本人也認同查核中心內文所指出，正常狀態下人體內不應該有巴比妥，期待是「零檢出」，但實務操作上，儀器檢驗都會有其偵測極限，只要低於偵測極限就測不到，因此檢驗報告顯示為「未檢出」，而不是「零檢出」。畢竟巴比妥對於孩子的傷害真的很大，巴比妥根本就不該被檢出。但各界似乎認為陰性就是安全，失去焦點了。宜蘭現在有利他能、高雄有巴比妥，這麼多個案，是時候該徹查了。

5.「質譜儀」的檢測是藥物定量分析的黃金標準，那麼就請相關單位進行質譜儀檢測，達到我們所期待的零檢出。

6. 數字是冰冷的，人才是熱的，我也是孩子的爸爸，我們都不希望這種事情發生自己身上，所以請大家正視他們遇到的問題，看到他們有的臨床症狀，這才是真正現實的情況。

據了解，事實查核中心表示，招名威引用檢測巴比妥酸鹽類的免疫尿液初步篩檢報吿，錯誤解讀（-）不是陰性，也錯誤理解毒物篩檢不會有偽陽性，是對檢驗法和檢驗報吿的錯誤解讀，因此為「錯誤」訊息。本查核報吿是針對網傳尿液檢驗報吿的解讀進行查核，新北市幼兒園案有無餵藥情事，已由檢方偵辦中，不屬於查核範圍。