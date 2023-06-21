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NONO聲明「1行字」怪怪的？　鄉民眼尖揪出：到底啥意思

▲兩個NO中間有空格。（圖／翻攝自Facebook／NONO）

▲兩個NO中間有空格。（圖／翻攝自Facebook／NONO）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅小紅老師今（21）日開記者會指控NONO性騷擾、性侵，受害者近20人。稍早NONO發文表示，「本人即刻起停止演藝工作。」不過，文章最後一行就引起不少網友討論，納悶兩個NO之間為何有空格，是否有其他意思？

NONO稍早透過臉書發文表示，「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反應。NO NO」。值得注意的是，NONO雖是陳宣裕的藝名，但平時兩個NO之間並不會特地留空格，粉專名的「NONO」中間也無空格，因此這行字便掀起討論。

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就有網友在PTT上留言，「最後寫NO NO是假的意思嗎」、「為什麼NONO中間要空一格」、「他否認啊，他說NO」、「深刻反性NONO，是還是不反省」、「還玩哏咧，NO NO」、「底下打NO NO是啥意思？怎麼不是本名」、「誠心深刻反省後面還接NO NO，是不是誠心啊」、「到底是署名還是不要不要，樓下分析」。

▲▼NONO。（圖／翻攝自Facebook／NONO）

▲NONO。（圖／翻攝自Facebook／NONO）

回顧此事，小紅老師在記者會上表示，NONO對穿絲襪的女生情有獨鍾，自己是23歲被強吻、摸胸；另有一名2011年受害的女子控訴，當時NONO送她回家後就毛手毛腳，她因為太害怕而來不及抵抗，怎料對方竟稱「沒射就不算，這次就先放過你，你有看過這麼大的嗎？」

2015年時，還有另一名櫃姐被NONO拖到市民大道殘障廁所，在沒做安全措施的情況下性侵她。

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