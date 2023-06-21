轟炎亞綸道歉「還在刺激耀樂」　律師怒：為什麼要作秀作成這樣？

記者朱祖儀／綜合報導

網紅耀樂今（21）日召開記者會說明，16歲遭炎亞綸硬上、偷拍性愛影片，未料才剛開始，炎亞綸就到現場鞠躬道歉，記者會一度中斷。對此，「巴毛律師」表示，對炎亞綸的態度轉為憤怒，「為什麼要這樣傷害被害人？」認為炎道歉仍在刺激耀樂，直喊「炎亞綸，我真的對你很失望」。

▲耀樂召開記者會，炎亞綸親赴現場鞠躬道歉。（圖／記者湯興漢攝）



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耀樂今日召開記者會，才說到自己是在16歲認識炎亞綸，未料對方就突襲現身，耀樂當場崩潰低頭，完全不敢直視對方。炎亞綸到場後鞠躬道歉2次，表示「我要在這邊慎重地再跟你說一聲對不起，讓你承受不該承受的事情，真的很抱歉，那今天是你的記者會，我想你有很多話要說，如果之後還有什麼問題或想聯絡我的話都可以，謝謝」，隨後火速離開。

對此，臉書「巴毛律師混酥團」發文指出，對於炎亞綸的感覺從遺憾難過轉為憤怒，「為什麼要作秀作成這樣？為什麼要這樣傷害被害人？」

巴毛律師也指出，法院在審理相關事件時，都會儘量避免被害者和加害者接觸，也會將被害者隔離在小房間內，「你真的希望對方原諒，你還用這種刺激他的方式？」認為炎的行為是在賺自己的形象，完全無視對方感受，「炎亞綸，我真的對你很失望」。

針對耀樂控訴炎亞綸在自己未成年時曾偷拍性愛影片，巴毛律師20日也指出，炎亞綸拍16歲未成年人私密片的行為，涉及兒少性剝削防制條例第36條第1項，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬以下罰金，且這是非告訴乃論，「炎P，你要確定捏」。