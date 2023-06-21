「就是二度恐嚇被害人！」炎亞綸衝現場道歉　媒體人：逼著他原諒

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「耀樂」今（21）日召開記者會，說明16歲那年被迫性交、被偷拍性愛影片的過程，不過記者會才剛開始，炎亞綸就到現場鞠躬道歉。耀樂當時崩潰趴在桌上，炎亞綸則在道歉後火速離場，引發熱議。對此，資深媒體人羅旺哲認為，炎亞綸看似是道歉，實際上「就是二度恐嚇被害人」。

▲炎亞綸到現場鞠躬道歉。（圖／記者湯興漢攝）

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羅旺哲稍早在臉書上發文表示，以媒體的角度來看，炎亞綸出現後是非常重要的畫面，但是道歉完就走人，壓力會落在誰身上？「當然是耀樂身上」，因為接下來是耀樂要面對媒體，且記者的問題一定會圍繞在「對炎亞綸的道歉看法」。

羅旺哲認為，這樣的情況變成「炎亞綸呈現對這件事的『誠意』」，這最新情況也會蓋過之前的舊聞。因此，他直言炎亞綸表面上看起來是道歉，但其實反而要讓輿論方向「逼著受害人原諒」。

▲羅旺哲分享看法。（圖／翻攝自Facebook／羅旺哲）

貼文曝光後，底下網友也討論道，「蠻佩服之後耀樂在記者會上沒有鬆動立場」、「他的舉動是要為自己的形象加分，表示很有誠意，但是對於被害方來說是很沉重的」、「這是二次突襲式的畏懼」、「真的，但高招，再次給受害者隱形的傷害」、「高招啦！可憐的小男孩一個」。

PTT上也有不少討論，網友看法兩極，「超扯，人家在開記者會，故意出現」、「欸很XX欸，直接現場給壓力」、「太噁X了吧！這是故意給受害者壓力吧」、「直接去人家的場，壓力好大」、「狠人，不給爆料機會」、「直接出現太猛了吧」、「炎哥好棒，勇敢面對」、「其實蠻有種的」、「出席而已會有什麼壓力」、「這波公關操作真的很強」。