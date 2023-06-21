　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

政院加碼「高中職全面免學費」　私校工會：先提高私校收費上限

▲北市私立延平中學舉辦國中新生甄選入學，吸引2750人報考。（圖／延平中學提供）

▲行政院將推出高中職全面免學費政策。（圖／延平中學提供）

記者楊惠琪／台北報導

副總統賴清德昨提出補助私立大專院校學生學雜費2.5萬政策，縮減公私立大學學費落差，陳建仁今（20日）再拋出高中職全面免學費政策。全國私校工會發言人尤榮輝表示，高中職問題不在全面免費，而是辦學品質，建議政府先放寬高中職學費調漲上限，讓學校可以支應辦學成本，也可一併解決私校退場問題。

陳建仁今宣布，已規劃高中職全面免學費政策，讓年輕人可以更公平、更適性選擇喜歡的校系，並提出三大配套措施，包括公、私立大專的弱勢補助方案能夠予以擴大、高中職學費全面免費、學貸延長等，預計下周公布具體內容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

尤榮輝指出，高中職全面免學費、取消排富，當然是一件好事情，但對很多私立高中職來說，政府規定的學費標準，已經沒辦法支應辦學成本，連健保費率、交通車資、計程車費都可以漲價，為什麼學雜費要一直凍漲，尤其油水電價、人事成本增加，已經壓得私校喘不過氣。因此，除了免學費外，重點是要調高高中職的學費，差額由政府負擔，才能兼顧學生受教權與學校辦學品質。

尤榮輝進一步指出，目前私立高中職學費平均每學期約2.4萬元，因為政府長期限制學費漲幅，加上少子化、各種物價與成本高漲，很多私校就算滿招也是虧損，建議私校學費應調高到3萬元，不但可讓有心辦學的私校免於退場的危機，也可提供更好的辦學品質，讓學生享受更好的教學資源。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／代言廠商開第一槍！　宣布暫停炎亞綸廣告活動
獨／害死我的人你們等著　靈通者曝5億高中生哭了：黑令旗復仇
炎亞綸遭控性侵「16」是關鍵　拍少年性愛片逃不掉
確定了！健保部分負擔新制7／1上路　調漲費用一次看
殯葬圈Metoo更精彩！禮儀師爆「不輸演藝圈」　網卡位：刺激
快訊／民進黨立委參選人爆貪汙　與父母3人全押了！
快訊／中聯資源工安意外！　2人遭活埋
炎亞綸聲明下「留一句話」　美女主播被轟到刪文！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」　副業曝光了

高中職學費全免！教育部：估11.3萬人受益「採外加預算規劃」

私大補助2.5萬「高中職學費全免」　家長團體：錢不是這樣灑的

「端午連假天氣」看這圖！白天熱午後雨　降雨熱區變化出爐

確定了！健保部分負擔新制7／1上路　調漲費用一次看

懲戒法院前院長爆4度性騷！受害女老公「我會找到你」：欠一句道歉

2023彰化GO購起跑！7至9月到彰化消費　可抽現金100萬元

搶商機！豐原太平洋百貨慶雙開幕　王品韓料初瓦下月試營運

政院加碼「高中職全面免學費」　私校工會：先提高私校收費上限

快訊／切割NONO！虎霸炸物發聲明「暫停品牌合作」

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

瓶身太高放不進冰箱？ 他出奇招「一拳解決」

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」　副業曝光了

高中職學費全免！教育部：估11.3萬人受益「採外加預算規劃」

私大補助2.5萬「高中職學費全免」　家長團體：錢不是這樣灑的

「端午連假天氣」看這圖！白天熱午後雨　降雨熱區變化出爐

確定了！健保部分負擔新制7／1上路　調漲費用一次看

懲戒法院前院長爆4度性騷！受害女老公「我會找到你」：欠一句道歉

2023彰化GO購起跑！7至9月到彰化消費　可抽現金100萬元

搶商機！豐原太平洋百貨慶雙開幕　王品韓料初瓦下月試營運

政院加碼「高中職全面免學費」　私校工會：先提高私校收費上限

快訊／切割NONO！虎霸炸物發聲明「暫停品牌合作」

全台最美飯店拚了！無邊際泳池「練划槳」　宣布參戰愛河龍舟賽

飲料店爆衝突！炎亞綸當眾飆髒話「哪個賺比我多」對話流出

大立光、祥碩跌太兇　並列18檔注意股

工研院奧斯卡五項金牌技術　涵蓋生醫、AI、5G等重要應用領域

獨／Uber Eats開第一槍！　宣布暫停炎亞綸代言廣告活動

入住東京民宿「竟有房客了」　5大3小超慘！隔天迪士尼也泡湯

Me Too性騷風波連環爆　蕭彤雯心疼「為什麼不爆？」：敗類特別多

孫媳婦撒嬌想吃肉粽「9旬嬤包百顆」　婆婆氣炸要她磕頭下跪道歉

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」　副業曝光了

高中職學費全免！教育部：估11.3萬人受益「採外加預算規劃」

勇青蛙半個身體被吃掉　「雙腳卡門框」纏鬥樹蛇

生活熱門新聞

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

黃子佼一出院　同名「臉書帳號復出」

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

快訊／NONO被控性侵2女　艋舺雞排急發聲

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

他喊「能懂黃子佼」　從小看爸爸和女人交疊

炎亞綸遭控偷拍　卡神嗆：退出演藝圈

殯葬圈Metoo更精彩！禮儀師爆「不輸演藝圈」

炎亞綸被控偷拍　律師：可處7年以上有期徒刑

沒追到籃籃請吃雞排！　本人大方回應了

黃子佼「為什麼崩潰」？網揭關鍵原因

炎亞綸道歉　粉專點「3犯罪行為」轉移焦點

好市多B群特價「日人卻不吃」　網曝：這招提神超有效

AV女優夜店遭襲胸！發聲慘被酸穿太露

更多熱門

相關新聞

政院再拋「高中職全面免學費」　全教總：提升辦學品質更重要

政院再拋「高中職全面免學費」　全教總：提升辦學品質更重要

行政院長陳建仁今（21日）宣布高中職全面免學費並延長學貸期限，希望讓學生在學校跟科系的選擇上，能夠有更適性、更公平的選擇。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，減輕學生和家長負擔的立意雖佳，但提升私校辦學品質比免費更重要，光是灑錢無法解決教學現場問題。

侯友宜質疑前瞻「不知花去哪」　陳建仁：忙選務話說太快

侯友宜質疑前瞻「不知花去哪」　陳建仁：忙選務話說太快

快訊／政院加碼：高中職學費全面免費

快訊／政院加碼：高中職學費全面免費

300億擴大租金補貼7月上路　林右昌：目標照顧50萬戶租屋族

300億擴大租金補貼7月上路　林右昌：目標照顧50萬戶租屋族

柯文哲拋重啟服貿談判　鄭文燦：不是1、2句話就可當政見

柯文哲拋重啟服貿談判　鄭文燦：不是1、2句話就可當政見

關鍵字：

高中職免學費行政院私校工會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／炎亞綸現身記者會！遭男網紅控偷拍性愛片

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

快訊／NONO婚內性侵過程曝！

NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

快訊／NONO宣布「即刻停止演藝工作」！

「為什麼去年還聯絡炎亞綸」耀樂原因全說了

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！

黃子佼爆3星醜聞！6關鍵線索被挖

NONO捲風波！前老闆吳宗憲發聲

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

孟耿如「為黃子佼請辭新戲」！　製作人證實：先讓她休息

快訊／炎亞綸兩度90度鞠躬！耀樂低頭崩潰離場

快訊／炎亞綸離場崩潰痛哭　激動哭喊：絕對沒有偷拍！　

更多

最夯影音

更多
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面