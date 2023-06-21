政院加碼「高中職全面免學費」　私校工會：先提高私校收費上限

▲行政院將推出高中職全面免學費政策。（圖／延平中學提供）

記者楊惠琪／台北報導

副總統賴清德昨提出補助私立大專院校學生學雜費2.5萬政策，縮減公私立大學學費落差，陳建仁今（20日）再拋出高中職全面免學費政策。全國私校工會發言人尤榮輝表示，高中職問題不在全面免費，而是辦學品質，建議政府先放寬高中職學費調漲上限，讓學校可以支應辦學成本，也可一併解決私校退場問題。

陳建仁今宣布，已規劃高中職全面免學費政策，讓年輕人可以更公平、更適性選擇喜歡的校系，並提出三大配套措施，包括公、私立大專的弱勢補助方案能夠予以擴大、高中職學費全面免費、學貸延長等，預計下周公布具體內容。

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尤榮輝指出，高中職全面免學費、取消排富，當然是一件好事情，但對很多私立高中職來說，政府規定的學費標準，已經沒辦法支應辦學成本，連健保費率、交通車資、計程車費都可以漲價，為什麼學雜費要一直凍漲，尤其油水電價、人事成本增加，已經壓得私校喘不過氣。因此，除了免學費外，重點是要調高高中職的學費，差額由政府負擔，才能兼顧學生受教權與學校辦學品質。

尤榮輝進一步指出，目前私立高中職學費平均每學期約2.4萬元，因為政府長期限制學費漲幅，加上少子化、各種物價與成本高漲，很多私校就算滿招也是虧損，建議私校學費應調高到3萬元，不但可讓有心辦學的私校免於退場的危機，也可提供更好的辦學品質，讓學生享受更好的教學資源。