不到1歲男嬰「全身是傷+顱內出血」疑遭虐死　生母及同居人收押

▲ 一名女子涉嫌對未滿周歲的男嬰施虐致死，遭橋頭地檢署聲押獲准。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名未滿周歲的男嬰，18日被賴姓生母送往醫院急救，院方發現男嬰身上有多處新舊傷痕，生命跡象不穩，男嬰經搶救後宣告不治，警方報請檢察官相驗發現死因不單純，複驗發現男嬰顱內有出血的情況，懷疑賴姓生母和吳姓同居人涉嫌動手凌虐男嬰，但兩人否認施暴，檢方在複訊後，以犯罪嫌疑重大，且有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

橋頭地檢署18日接獲左營分局報驗嬰兒死亡案，外勤檢察官李明昌旋即前往高雄海軍總醫院相驗，發現嬰兒身體外觀有多處新舊傷勢，即安排於19日複驗解剖釐清死因，複驗時發現該名嬰兒受有顱內出血之傷勢，懷疑男嬰生前可能遭虐。

檢察官同時指揮警方現場採證、調閱及查扣相關證物、手機數位鑑識，並傳喚賴姓生母及吳姓同居人到案說明。

據了解，賴姓女子住在左營區，育有一名未滿周歲的男嬰，賴女與吳姓同居人平日輪流照顧男嬰，2人疑因不滿該男嬰哭鬧而涉嫌動手毆打，後來發現男嬰出現抽搐、呼吸微弱等異常情形，緊急送往醫院搶救，最後仍宣告不治。

據指出，賴女和吳男到案後否認動手、施虐，但對於男嬰的傷勢卻交代不清，檢方認為兩人供詞避重就輕，仍有多處疑點有待釐清，並認為兩人涉犯故意對兒童為傷害致死等罪，最輕本刑為5年以上，情節重大，有串證、逃亡之虞，向橋頭地院聲請羈押獲准。