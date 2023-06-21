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女吃飽就脹氣！超音波驚見滿肚子石頭　醫挖出「一坨魚子醬」

▲婦人長期上腹痛確診為膽囊炎，醫師手術取出膽囊，內有多顆如「魚子醬」狀的膽結石。（圖／高醫岡山醫院籌設處提供）

▲婦人長期上腹痛確診為膽囊炎，醫師手術取出膽囊，內有多顆如「魚子醬」狀的膽結石。（圖／高醫岡山醫院籌設處提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名50歲許姓女子近3個月，只要一吃完飯就脹氣、上腹悶痛，她前往腸胃科就醫，醫師透過超音波檢查，發現許姓女子的膽囊內有滿滿的膽結石，經安排腹腔鏡膽囊切除手術後，發現這些膽結石有如「魚子醬」般，雖然細小卻密密麻麻，讓醫師也嚇了一大跳。

高醫岡山醫院籌設營運處一般及消化外科主治醫師吳柏宣提醒，端午連假將至，粽子中的糯米為高油脂食物，本就有腸胃道疾病及慢性病患者，建議不要餐餐都大啖粽子，如未控制口腹之慾，誘發膽囊炎風險恐增加。

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膽囊炎疼痛部位接近胃部，常被患者誤當胃痛而延誤治療，值得注意的是，患者常在吃完油膩食物時，會感到右上腹部疼痛。

▲高醫岡山醫院籌設處一般及消化外科主治醫師吳柏宣。（圖／高醫岡山醫院籌設處提供）

▲高醫岡山醫院籌設處一般及消化外科主治醫師吳柏宣。（圖／高醫岡山醫院籌設處提供）

吳柏宣指出，膽囊炎患者有8成是膽結石阻塞造成，門診上常看到有病人自述胃痛，吃胃藥仍沒有辦法緩解疼痛，照胃鏡看起來也好好的，因而易與其他疾病搞混，延誤就醫治療時機。

吳柏宣表示，除了原本有膽結石者，較容易阻塞膽管造成膽囊發炎，根據統計，女性膽囊炎發生率高於男性，其中又以40歲以上女性為高風險群；孕婦在懷孕過程中，因為荷爾蒙分泌激素的改變，也易出現膽囊發炎。

另外，台灣近年來飲食習慣西化，肥胖、糖尿病、高油脂飲食者更是膽囊炎好發族群，若有高血壓、高血糖、高血脂的三高患者，病況會更加嚴重。

▲▼端午節,粽子,肉粽。（圖／記者許宥孺攝）

▲粽子中的糯米為高油脂食物，腸胃道疾病及慢性病患者如未控制口腹之慾，誘發膽囊炎風險恐增加。（圖／記者許宥孺攝）

吳柏宣說，膽囊位於腹部右上方、肝臟下方，用來貯存肝臟分泌出來的膽汁，進食時，膽囊會收縮將膽汁排入十二指腸，協助消化和吸收脂肪。一旦膽結石阻塞膽囊管道，膽汁無法排出，將引起膽囊組織發炎和腫脹，導致食慾不振、腹部不適、噁心，造成發燒、寒顫等；嚴重時還可能出現皮膚和眼睛變黃的黃疸症狀。

吳柏宣表示，膽囊炎治療上，如病情輕微，可口服抗生素、止痛藥、抗炎藥和膽石溶解藥等非手術方式治療，幫助緩解症狀和預防膽石形成。如果疼痛情況嚴重，或經過一段時間治療後沒有改善，就需要考慮手術切除。

至於許多患者擔心術後沒有「膽」該怎麼辦？吳柏宣說，膽囊切除手術後即可恢復正常飲食，但建議術後飲食清淡、低油低脂，才能避免拉肚子。

由於目前膽囊結石沒有預防性藥物，吳柏宣建議日常生活飲食少油、高纖來預防膽汁過濃，並改善高血脂與體重過重；另多喝水、多運動，也有助減少結石發生機率。

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