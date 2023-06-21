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社會 社會焦點 保障人權

墾丁民宿無照經營挨罰　有13筆土地還裝窮…屏東分署1招讓他繳清

▲訂房入住前要確認是否為合法旅宿 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲訂房入住前要確認是否為合法旅宿 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁兩間擁有高知名度民宿及休閒農莊，被縣府查出均未辦理旅館業登記，分別被開罰30萬元及27萬6000元並勒令歇業；屏東執行分署接獲案件，查出兩名業者均擁有大批不動產及股票，其中1位還以無力一次繳清欲辦理分期付款，分署人員凍結銀行資產存款，讓他們一次繳清。

▲訂房入住前要確認是否為合法旅宿 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東執行分署表示，恆春有間度假休閒農莊，是以夕照、星空為賣點，營業客房數達22間，卻未領有旅館業登記證；墾丁某間民宿標榜吃飯購物戲水皆方便，還可代為規劃包套旅遊，網友評價高CP值，但業者並無民宿登記證，卻經營14個房間的民宿業務。

被屏東縣政府實施聯合稽查發現後，參照二名業者的營業房數，依據發展觀光條例分別裁罰30萬元及27萬6000元，並勒令歇業，案件移送至該分署執行。

分署受理後，發現兩位義務人皆坐擁高額不動產與多檔上市公司股票，其中一位老闆名下13筆土地與房屋皆無抵押權設定，另一位老闆北部的房子價值數千萬元，在中部也有土地，資產皆遠大於所欠罰款。

分署先行凍結二人名下數間銀行存款，其中一位老闆來信表示因其他業務經營不善欲辦理分期，由於他的不動產無抵押權設定且股票現值大於裁罰金額，並非無力一次繳納，分署遂駁回其申請。二位義務人往來銀行皆回報足額扣押後，分署另核發執行命令通知銀行解繳義務人存款，二位旅宿業者違規罰單方迅速徵起執行完畢。

依據發展觀光條例規定，合法的旅館及民宿需辦理責任保險，主管機關並會查檢其經營管理與營業設施，屏東分署提醒，端午連假及暑假將屆，國人出遊預訂或入住旅館及民宿前，可先上網查詢是否為合法業者，以保障自身權益。無照經營旅館得按次處罰，每次最高罰鍰50萬元，無照經營民宿最高則是裁罰30萬元，案件一經移送，分署定會貫徹執行，以確保國人旅宿安全。

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