2架無人機墜毀！　莫斯科州長：接近俄軍事基地中被擊落

▲ 伏洛比約夫在Telegram發文表示，2架無人機在莫斯科州被擊落。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯莫斯科州州長聲稱，2架無人機21日凌晨正接近該州一座軍事基地時被俄軍擊落，墜毀於首都莫斯科30公里外一處定居點。俄國國防部隨後指控，烏克蘭派出無人機襲擊莫斯科州，企圖發動恐怖攻擊。

俄國官媒RT報導，莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrey Vorobyov）21日表示，2架來源不明的無人機接近一座陸軍倉庫中被軍方擊落，墜毀於莫斯科西南方約30公里處的加利尼涅茨（Kalinetz）定居點附近。

《塔斯社》則援引知情人士說法報導，無人機在陸軍第2近衛塔曼摩托化步兵師（2nd Guards Motor Rifle Division）基地附近墜毀。

俄國國防部稍晚聲明指控，烏克蘭試圖對莫斯科州設施發動恐怖攻擊，涉及3架無人機，「所有無人機都被電子反制手段壓制，失去控制後墜毀」，未造成任何人員傷亡或財產損失。

俄媒指出，這並非烏克蘭第一次襲擊莫斯科州及首都目標，國防部5月就指控基輔一口氣派出8架無人機，但不是被防空系統擊落，就是被電子反制手段壓制。當地政府表示，襲擊導致幾棟住宅大樓受損，但未造成嚴重傷害。