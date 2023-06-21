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美軍出手協尋「鐵達尼號觀光潛艇」　泰坦號約剩40小時可呼吸

▲▼用於載人參觀「鐵達尼號殘骸」的觀光潛艇「泰坦」號（Titan）19日在大西洋失聯。（圖／達志影像／美聯社）

▲用於載人參觀「鐵達尼號殘骸」的觀光潛艇「泰坦」號（Titan）19日在大西洋失聯。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

北大西洋一艘小型觀光潛艇「泰坦」號（Titan）19日出海參觀鐵達尼號殘骸時，於下潛1小時45分鐘後失去聯繫，船上5名乘客生死未卜。根據外媒推估，截至台灣時間21日凌晨2點，「泰坦」號大約還剩40小時可以呼吸，美軍也在此時宣布，將會出動軍事與商業資產協助搜救。

根據CNN報導，第一海岸警衛區的弗雷德里克（Jamie Frederick）上尉表示，海軍打撈和潛水主管正在與美國運輸司令部（US Transportation Command）合作，將「更有能力的資產」帶入搜索中。這些資產將首先被轉移到加拿大的聖約翰（St. John's），然後被帶到搜索區域。

▲▼載有5人的鐵達尼號小型觀光潛艇「泰坦」（Titan）於19日在大西洋水下失蹤。（圖／翻攝自OceanGate Expeditions官網與臉書）

▲「泰坦」（Titan）大約還剩40小時。（圖／翻攝自OceanGate Expeditions官網與臉書）

海軍發言人表示，海軍正在努力與海岸防衛隊協調資產，在資產和人員到位後，會提供更多細節。

運輸司令部發言人在一份聲明中說，「美國運輸司令部正在協調授權規劃，和支持國防部援助和運輸資產，以定位和回收大西洋中一艘失靈的商用載人潛水器。」

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