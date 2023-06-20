重演二戰「血肉磨坊」　美媒稱烏軍反攻將成80年前庫斯克會戰翻版

▲烏軍坦克在巴赫姆特地區通過道路。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

烏克蘭6月初展開對俄軍的反攻，但取得的戰果有限。美國媒體分析認為，由於俄烏雙方都對這次戰役做好長時間的準備，因此勝負將取決於哪一方的戰前準備更好，甚至有可能重蹈二戰時期的庫斯克會戰，成為又一場「血肉磨坊」。

根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，傳統的軍事觀念認為，如果要打擊頑固堅守的敵人，應該要先出動空軍展開密集轟炸，再以武裝直升機對敵人陣地進行壓倒性攻擊，為地面部隊開道。然而，烏克蘭目前仍然無法做到這點。

由於缺乏強大的空軍力量，烏軍想要反攻已經花費數個月時間構築堅守的俄軍防線，行動猶如一場幾乎沒有現代軍隊敢於嘗試的壯舉。分析認為，烏軍在攻勢前期受到的挫敗，顯示這將會是一場漫長且血腥的消耗戰，烏軍將無法複製去年在東北部哈爾科夫迅速擊潰俄軍的模式。

美國智庫外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）高級研究員李伊（Rob Lee）表示，「俄軍已經準備很長時間，他們在哈爾科夫學到了教訓，這將會非常困難。」

如今俄烏之間的戰鬥已經成為一場戰備戰，因為雙方從去年年中開始就一直在集結兵力和武器，同時構築防禦陣地，因為俄烏雙方都知道這將會一次關鍵時刻。

基輔從西方盟友手中獲得價值超過數十億美元的先進武器和裝甲火力，而莫斯科也召集了超過20萬名士兵在前線挖掘戰壕準備阻擊烏克蘭軍隊。更重要的是，俄軍已經布下數百萬枚地雷，其中一部分是以火箭布雷系統進行的大面積密集布雷。

事實上，在6月初就有一支使用歐美先進裝備的烏克蘭部隊誤闖雷區，結果導致多輛坦克和裝甲車失去戰鬥力，其餘部隊則遭受俄軍武裝直升機和空地飛彈的打擊。

▲在前線巴赫姆特附近作戰的烏軍士兵。（圖／路透）

如今，烏軍在許多地點都已經停止向前推進，烏軍指揮官們正重新評估戰術。分析說，由於烏軍缺乏戰場制空權，因此會轉向透過遠程打擊補給和指揮中心的方式，期盼能削弱俄軍戰力。去年，烏軍操作美製海馬士（Himars）多管火箭使用此戰術收效頗豐，近期則多用英國支援的暴風之影（Storm Shadow）巡弋飛彈。

英國聖安德魯大學（University of St.Andrews）戰略研究教授歐布萊恩（Phillips O'Brien）表示，烏軍只能先盡可能消耗俄軍的戰鬥力，才有可能突破俄軍防線。他說，「因為沒有制空權，烏軍無法利用空中火力為部隊開路，或是保護其裝甲矛頭，這將會是一次很殘酷的階段。」

▼烏軍使用多管火箭炮遠程打擊俄軍陣地。（圖／路透）

戰略專家認為，未來戰鬥的勝負將取決於哪一方的戰前準備工作更佔上風。華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，目前的情況可以比做二戰時期的庫斯克戰役。

庫斯克靠近烏克蘭東部的俄國城市。1943年春季，納粹德國軍隊和蘇聯軍隊在此展開決戰，由於雙方都清楚此戰的重要性，因此兩方都做好充足的準備。當德軍發起攻勢後，很快發現他們拖了太長時間，蘇軍的前期準備比預想的更快，結果雙方爆發史上最大規模的坦克決戰，最終由蘇軍取得勝利。

坎西恩表示，俄烏目前的情況與當年相當類似，雙方也都在戰役打響前進行了數個月的準備，儘管優勢應該仍會站在烏克蘭這邊，但他擔心戰況會再重演一次庫斯克會戰。