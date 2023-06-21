柯文哲喊重啟服貿　許淑華批：玩火自焚！停止亂揮割人的手術刀

▲民進黨市議員許淑華受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於民眾黨主席柯文哲主張重啟貨貿及服貿談判，台北市議員許淑華認為，柯文哲在此時故意拋出服貿議題等於玩火自焚，因為中國不是昔日的中國，柯文哲也已經不是以前的柯文哲，反對服貿不僅是政治問題，也關乎國際關係和長遠經濟發展，執政者必須謹慎思考如何與中國大陸談判、權衡得失以及堅守底線。同時，她也呼籲柯文哲放下「鯊魚理論」，要他不要再胡亂揮舞手術刀，以免傷害台北市民和台灣的國際互信與台美關係。

許淑華21日表示，政治不難，找回從前的良心而已，看見柯文哲終於圖窮匕現，在海峽論壇前亮出「重啟服貿」這張牌，10年過去，台灣沒有因為十幾萬人擋下的服貿而衰退，反而因此躲過美中貿易戰下對中國大陸與其相關企業的種種制裁，「中國已經不是昔日的中國，柯文哲也已經不是昔日的柯文哲。」

許淑華說，反服貿從來不是意識型態問題，不是一昧的反中，是站在長遠經濟發展的角度，反對這顆包著糖衣的毒藥。台灣作為一個島國，必須要與世界貿易，但是如何談判權衡，如何在得失之間拿捏，如何堅守自己的底線，不讓歷史上不斷出現的慘劇重演？這些都不只是單純的經濟問題，更牽涉複雜的國際關係。

許淑華指出，這兩年，外資與台灣廠商逐漸離開中國大陸，台灣的經貿成長得更快了，但冒著「想賺對方錢，卻賠上所有身家，還失去更多更大客戶的信任」，這樣的風險值得嗎？這都是執政者必須審慎思索的事情。

「十年前的柯文哲，曾經與我們站在一起，一起談論這些台灣面臨的困境、一起思索如何與中共折衝、一起因共識而站出來反對服貿，也一起上街，他也因此得到因服貿而受害的年輕人的支持，從此踏入政壇。」許淑華質疑，十年前的柯文哲是否真心認同上街的男女老少守護國家的理念？還是只是覺得這些年輕人好騙好操弄？又或是多次違背「公開透明」的承諾，讓旺旺中時集團董事長蔡衍明走後門密談，使他的思想與利益結構逐漸的轉變？

許淑華說，她想問柯文哲，「中國大陸過去的一再背信，與如今的衰退，你看見了嗎？美中對抗、烏俄戰爭後，民主與獨裁陣營堅壁清野的世界局勢，你真的了解嗎？如果你知道中共過去的行徑，知道如今的衰退，更知道美中對抗局勢下，台灣的一舉一動必須更加謹慎，卻在這時候故意的拋出服貿議題，是還沒有放棄你在美國銷售失敗的強國等距？」

許淑華認為，雖然柯文哲很可能扯東扯西，一下子扯派系、新潮流，一下子說民進黨執政為什麼還要跟中國做生意，這種「柯文哲、徐巧芯、朱學恒式的全有全無煽動式轉移焦點討論法」，過去幾年大家已經領教很多，但她希望在如此重大的政經問題上，柯文哲別再打迷糊仗。

「審視目前的國際局勢，任何一位政治人物，都不該在此時再次啟動與中國大陸的服貿談判，這無異於玩火自焚！」許淑華呼籲，柯文哲應放下台北市長任內慣用的「鯊魚理論」，若在重大的國際問題上，再反反覆覆自以為引導鯊魚，傷害的不再只有台北市民，而是台灣長期以來建立的國際互信與台美關係。

另外，許淑華也狠酸，若柯文哲真的是「務實外科醫生」，請停止胡亂揮舞那把到處亂割人的手術刀，好好替需要急救的國際政經知識裝上葉克膜。