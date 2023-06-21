朱立倫提「在野大聯盟」中常委不買單？　國民黨：考量藍白合

▲國民黨主席朱立倫多次提出「非綠陣營」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫先前多次重申「在野大聯盟」，但今（21）日中常會卻驚傳中常委對此感到不以為然。文傳會主委林寬裕則重申，黨主席朱立倫對總統選戰布局，分為「藍營、泛藍、非綠」三階段，最後一個階段就是整合所有非綠的力量。他強調在下架無良的民進黨政府此大前提之下，國民黨要結合所有可以結合的力量，國民黨也會對「藍白合」進行整體考量。

朱立倫過往多次重申「在野大聯盟」，最近一次是在4月23日，表示國民黨要推出的不是一個候選人，而是一個最強的戰隊，包括鴻海創辦人郭台銘及民眾黨主席柯文哲，都是希望能夠一起整合成在野大聯盟，團結勝選。然而，今天國民黨中常會卻驚傳，有中常委對「在野大聯盟」感到不以為然。

林寬裕對此重申，黨主席朱立倫對於總統選戰的布局，分為「藍營、泛藍、非綠」三階段，最後一個階段就是整合所有非綠的力量。至於現在的情勢，林坦言，國民黨在第一局可能沒有打得很好，接下來要做的是調整腳步、調整隊形，一步一腳印把戰略調整好。

至於藍白要怎麼合？林寬裕表示，很多黨員都有提出建議，國民黨也都會來進行整體考量。他強調，國民黨的目標非常清楚，就是2024一起下架無良的民進黨政府，只要能夠在這個大前提之下，國民黨要結合所有可以結合的力量，「當然包括大家剛剛所提到的所有的這些好朋友，我們希望能夠一起來努力。」