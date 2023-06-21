民進黨邀PTT「創世神」杜奕瑾報告　密談精華曝光

▲杜奕瑾。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者呂晏慈／台北報導

假新聞衝擊國際政經、掀起認知戰，已是全球危機。民進黨中常會21日邀請PTT「創世神」、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾以「AI偵測社群平台認知操作的系統與重要發現」為題進行專案報告，據轉述，杜分析多個來自境外的假新聞、認知作戰案例，解析特定帳號、內容農場的攻擊手法與來源，獲得黨主席賴清德肯定。

值得注意的是，民進黨昨日向媒體公布中常會議程時，並未循例公布講者名單，相當低調；據轉述，杜奕瑾今天在中常會的報告長達近30分鐘，他在會中深入分析多個來自境外的假新聞、認知作戰的案例，解析特定帳號、內容農場的攻擊手法與來源，以及如何與國際NGO合作，共同打擊假訊息。

另據轉述，杜奕瑾會中表示，許多假訊息都是透過AI在運作的，因此，防堵假訊息還是必須利用科技的方式，進行一些必要的處理。

有與會者會後分享，「我覺得啟發很多」，杜奕瑾會中也以2018年地方選舉過程為例，談到來自境外的假訊息的狀況，提醒大家注意。

此外，賴清德在聽取報告後表示，今天是「民主大聯盟」系列演講的第三場次，很高興邀請到杜奕瑾博士，剛才的演說非常精彩，也點出了目前民進黨以及台灣社會所面臨的嚴肅問題，並且已經有解方，而這個解方很多國家也已經尋求合作，「未來我們希望能夠有更多的機會，跟杜博士直接請教，再次以最熱烈的掌聲感謝杜奕瑾博士」。