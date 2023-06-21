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批評美國「一中政策」不斷加料　大陸外交部：篡改政治承諾

▲▼ 美國國務卿布林肯訪問中國，美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）與外交部北美大洋洲司長楊濤接機。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯訪問中國，大陸外交部北美大洋洲司長楊濤接機。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部網站21日發布新聞稿，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤19日就美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中發言時表示，美國的「一中政策」本來乾乾淨淨，但後來定語愈來愈多，現在美方將和平解決台灣問題作為「一中政策」核心內容，是篡改其政治承諾。

楊濤表示，台灣問題歷來是中美關係中最重要的問題。美國在一個中國問題上作出過明確承諾，承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這些承諾清清楚楚體現在中美三個聯合公報之中，也意味著美方承認台海真正的現狀，那就是世界上只有一個中國，兩岸同屬一個中國，美方叫「一中政策」。

楊濤稱，美國的「一中政策」本來乾乾淨淨，只用中美三個聯合公報作定語，但後來定語愈來愈多，先後加上「與台灣關係法」、「對台六項保證」，不論是「與台灣關係法」，還是「對台六項保證」，都是美方單方面炮製出來，不是中美雙方共識，中方從一開始就堅決反對、不予承認。

他強調，美方現在還有一個動向，將和平解決台灣問題同「一中政策」相關聯，作為「一中政策」的核心內容。這不是對美方對華政治承諾的重申和堅持，而是篡改。

布林肯18至19日訪問北京，19日下午與習近平在人民大會堂進行會晤，在會後的記者會，布林肯提及台灣問題時重申，美國的「一中政策」不變，反對任何一方片面改變台海現狀，美方期待和平解決兩岸分歧，並持續確保台灣的自我防衛能力。

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