　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美何時增加航班？　陸外交部：兩國主管部門對此問題保持溝通

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）結束19日與中國國家主席習近平會見，外界十分關注中美航班增加數量何時能兌現？中國大陸外交部發言人毛寧今（20）日主持例行記者會指出，中美對於這個問題保持溝通，也願同美方一道，本著靈活務實的態度，推動增加航班。

有記者提問，「國務委員兼外長秦剛與美國國務卿布林肯會見之後，中美決定討論增加航班數量，並且歡迎雙方的學生、學者和工商界人士更多互訪，請問雙方將於何時增加航班？」

毛寧表示，秦剛國務委員兼外長同布林肯國務卿就促進兩國人文交流達成了積極共識。雙方同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，就增加中美之間的客運航班進行積極探討，歡迎更多的學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪，併為此提供支援和便利。

毛寧指出，中美兩國主管部門就增加客運航班這個問題保持著溝通，也願同美方一道，本著靈活務實的態度，推動增加航班。

▲美國國務卿布林肯與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

布林結束與習近平會見後，昨晚在美駐華大使館舉行訪華記者會，60餘家中外媒體現場出席。

針對中外媒體提問，布林肯強調本次訪華之行與中方討論加強兩國學生、學者和商務旅行者之間的人際交流的重要性，這有利於中美兩國公民、經濟以及中美關係。

布林肯提到，幾場會晤中，中美雙方討論了加強教育交流，承諾努力增加兩國之間的直航，並在其他重要問題上繼續這樣做。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃子佼還有機會復出嗎？　鄉民曝「1舉動」把後路截斷：傷害很大
新北幼兒園「4童檢體」送質譜儀檢驗　結果出爐
駕駛賠慘！　台65線高架追撞3台BMW
12年節目確定收攤！　胡瓜嘆：很震驚
快訊／朴敘俊爆熱戀150萬正妹YTR！　經紀公司回應了
黃子佼清醒「無法言語」　醫分析選擇性緘默症3大原因
快訊／侯友宜整合黨機器拼勝選！　心腹張其強接國民黨副秘書長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美何時增加航班？　陸外交部：兩國主管部門對此問題保持溝通

陸白酒巨頭「五糧液」跨界太陽能產業　投資7177萬持股10％

海基會辦台商講座　兩岸知名律師曝大陸經貿「七大糾紛」

富家女遭高級飯店管家性侵！反遭嗆「肉體換住宿」　恐怖傷勢照曝

大膽賣「特供部隊」軍中茅台酒　有損解放軍形象「查封整改」

醉夫沮喪問「後悔嫁給我嗎？」　妻超暖回答感動網友

96歲獨居婦花43萬辦「活葬」　穿紅壽衣坐棺材...來哭喪可以領報酬

時隔10個月！陸央行調降LPR利率10個基點　百萬人民幣房貸少還2萬

影響20億亞洲人！　外國研究：喜馬拉雅冰川在本世紀末消融80%

寧德時代14億美元開發玻利維亞鋰礦　兩座鋰鹽加工廠有望7月開工

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

蕾媽4年前就替宥勝性騷道歉！　抓包外遇「隱忍2年」才知她受害

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

中美何時增加航班？　陸外交部：兩國主管部門對此問題保持溝通

陸白酒巨頭「五糧液」跨界太陽能產業　投資7177萬持股10％

海基會辦台商講座　兩岸知名律師曝大陸經貿「七大糾紛」

富家女遭高級飯店管家性侵！反遭嗆「肉體換住宿」　恐怖傷勢照曝

大膽賣「特供部隊」軍中茅台酒　有損解放軍形象「查封整改」

醉夫沮喪問「後悔嫁給我嗎？」　妻超暖回答感動網友

96歲獨居婦花43萬辦「活葬」　穿紅壽衣坐棺材...來哭喪可以領報酬

時隔10個月！陸央行調降LPR利率10個基點　百萬人民幣房貸少還2萬

影響20億亞洲人！　外國研究：喜馬拉雅冰川在本世紀末消融80%

寧德時代14億美元開發玻利維亞鋰礦　兩座鋰鹽加工廠有望7月開工

與他相處的5個跡象　顯示你可能是備胎或是「小三候選人」

《東京復仇者》新作3D動作RPG冬天推出！玩家化身主角嘗試改變未來

黃子佼還有機會復出嗎？　鄉民曝「1舉動」把後路截斷：傷害很大

胡瓜「無酬」默默當志工36年：該做的就應該做

板橋私幼「4童檢體」送質譜儀檢驗　新北衛生局公布結果！

華山幫車手嫌錢太難賺！轉念改行當冷氣工人 　上班途中GG了

男神主播「一時意亂情迷」PO上空照！呼籲：不要換了性別就換了標準

侯友宜民調「淪老三」　他點關鍵人物：必須認真思考是否停損

端午禮金600！他怨「吃個鹹酥雞就沒了」　網哭：老闆說別想太多

健康檢查差點變換腎！台八上演灑狗血身世哏　現場大亂鬥

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

大陸熱門新聞

兒出社會實習月薪6萬！媽媽爽到發抖

胡錫進：習布會是個信號　緩和下墜中美關係

三口之家亡故百萬房產無人繼承 公告後冒出10多個姪子姪女爭取

陸向金門供水5年「日供水量翻倍」

快訊／陸宣布即日起「恢復台灣釋迦輸陸」

醉夫問「後悔嫁我嗎？」　妻暖回感動網友

女幼師疑給幼童每天餵避孕藥：長大就廢了！

張勇卸任阿里董座　「台灣出生」蔡崇信接任

公司端午禮品「只送3顆荔枝」　員工：要倒了嗎

富家女遭高級飯店管家性侵！反遭嗆肉體換住宿

香港世界競爭力跌到第7　正式被台灣超越

喜馬拉雅冰川在本世紀末消融80%

「習布會」不支持台獨！

蔡天鳳被害近4個月　明天終於要火化

更多熱門

相關新聞

美媒：布習會後美中可能進入冷和平階段

美媒：布習會後美中可能進入冷和平階段

美國國務卿布林肯19日結束為期2天的訪中行程，並在行程最後會晤中國國家主席習近平，是時隔近5年首位訪中的美國國務卿，也是拜登政府訪中層級最高的官員，被外界揣測美中關係有望融冰。不過，「美國之音」採訪的學者們都對此不感樂觀，美中雖可能重啟溝通，但「溝而不通」則將進入「冷和平」階段。

憂中企向俄提供侵烏技術　布林肯籲北京留意

憂中企向俄提供侵烏技術　布林肯籲北京留意

美中「互疑」下的勉強「互動」

美中「互疑」下的勉強「互動」

北京策劃布林肯訪問「小動作頻頻」

北京策劃布林肯訪問「小動作頻頻」

「習布會」能和合？　陸官媒：檢視美國信譽的時候

「習布會」能和合？　陸官媒：檢視美國信譽的時候

關鍵字：

毛寧中美航班布林肯

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

8年前破冰「小S、黃子佼都哭了」！

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

快訊／吳宗憲喊話黃子佼！　

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面