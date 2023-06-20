中美何時增加航班？　陸外交部：兩國主管部門對此問題保持溝通

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）結束19日與中國國家主席習近平會見，外界十分關注中美航班增加數量何時能兌現？中國大陸外交部發言人毛寧今（20）日主持例行記者會指出，中美對於這個問題保持溝通，也願同美方一道，本著靈活務實的態度，推動增加航班。

有記者提問，「國務委員兼外長秦剛與美國國務卿布林肯會見之後，中美決定討論增加航班數量，並且歡迎雙方的學生、學者和工商界人士更多互訪，請問雙方將於何時增加航班？」

毛寧表示，秦剛國務委員兼外長同布林肯國務卿就促進兩國人文交流達成了積極共識。雙方同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，就增加中美之間的客運航班進行積極探討，歡迎更多的學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪，併為此提供支援和便利。

毛寧指出，中美兩國主管部門就增加客運航班這個問題保持著溝通，也願同美方一道，本著靈活務實的態度，推動增加航班。

▲美國國務卿布林肯與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

布林結束與習近平會見後，昨晚在美駐華大使館舉行訪華記者會，60餘家中外媒體現場出席。

針對中外媒體提問，布林肯強調本次訪華之行與中方討論加強兩國學生、學者和商務旅行者之間的人際交流的重要性，這有利於中美兩國公民、經濟以及中美關係。

布林肯提到，幾場會晤中，中美雙方討論了加強教育交流，承諾努力增加兩國之間的直航，並在其他重要問題上繼續這樣做。