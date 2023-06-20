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美中融冰言之過早　美媒：布習會後兩國可能進入冷和平階段

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國家主席習近平或面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國國務卿布林肯19日結束為期2天的訪中行程，並在行程最後會晤中國國家主席習近平，是時隔近5年首位訪中的美國國務卿，也是拜登政府訪中層級最高的官員，被外界揣測美中關係有望融冰。不過，《美國之音》採訪的學者們都對此不感樂觀，美中雖可能重啟溝通，但「溝而不通」則將進入「冷和平」階段。

新加坡國際事務研究所高級研究員胡逸山（Oh Ei Sun）向《美國之音》表示，布習會的象徵意義大於實質，布習會後美中的緊張關係可能些微融化了冰山一角，但海面下的冰山恐怕仍相當龐大。他說，未來美中重啟溝通、官員互訪雖然可期，但兩國最終能否達到緩解緊張的實質作為，仍有待觀察。

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國家主席習近平或面。（圖／達志影像／美聯社）

▲學者分析，美中關係將進入冷和平階段。（圖／達志影像／美聯社）

國立政治大學名譽教授丁樹範則認為，美國不太可能為改善關係而放寬對中制裁，因此美中關係未來仍是「該競爭就競爭、該對抗就對抗，但該合作處，也會尋求合作」。他表示，在兩國逐一解決矛盾前，說美中關係融冰仍言之過早，不過，習近平這次願意見布林肯，除了釋出善意，也展現出強硬政策微調的務實面，兩國或可說是進入「冷和平」階段。

丁樹範解釋，從川普時期展開的這種美中戰略競爭關係已回不到過去，所以某種程度來說確實是一種冷和平，雙方盡量避免衝突、戰爭，但同時又須努力透過增強國力、外交關係等方式來壓倒對方。

上海的國際關係學者沈丁立也對美中關係表達悲觀看法，但他認為布習會是一次「好的趨向」，如果說2022年底在峇里島的拜習會是美中關係首次融冰，那布習會就是第二次融冰，儘管美中關係目前「還是很冷」，若年底在舊金山的元首峰會成行，兩國關係或可進一步升溫。

▲▼布林肯與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

▲上海學者沈丁立認為，只要美國明確不支持台獨，美中兩國仍有轉圜空間。（圖／路透）

沈丁立認為，布林肯此次訪中已是「按雙方最好的方案」來進行，儘管就內容而言，象徵性更大，不過中方也列出了未來關係發展的穩定性、可預見性和建設性，並新增工作組，就是希望美中關係穩定改善，而非持續惡化，這同時也符合美方追求的所謂「護欄」的期待。他說，即便在最棘手的台灣問題上，只要美國明確不支持台獨，美中兩國都有迴旋與合作的空間，因為「中國也不急著馬上統一或武統台灣」。

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