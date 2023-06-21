實習生指控師傅撫摸親吻胸部　鼎泰豐啟動性騷擾調查

▲女網友指控師傅性騷擾，鼎泰豐啟動調查。（圖／記者姜國輝攝）

記者黃士原／台北報導

Metoo運動也延燒到餐飲業！有位女網友在Dcard發文，15歲時前往北部鼎泰豐實習時，被年長男師傅撫摸、親吻胸部，並且用手指觸碰下體。對此，鼎泰豐回應，公司已於第一時間依照性騷擾防治相關法規，採保密方式進行調查中，公司將秉持勿枉勿縱的原則，進行後續處理。

女網友在Dcard發文，這波Metoo運動延燒，也讓她想起塵封在心裏很久的一件事，當年15歲的她前往北部的鼎泰豐實習，有位年長男同事的關心和問候溫暖了她，他貼心的帶她出門玩，逛了台北景點，他的關心對那時候的她深受感動。

但後來他將她帶回家，帶她躺在床上，「他問我有沒有交過男朋友？我回答他說沒有，然後他說那你還是第一次吧？我不明白這是什麼意思？於是我懵懂的問他這是在指什麼？他掀開我的衣服，將我的內衣往上推開，撫摸、親吻我的胸部，有意無意的用手指觸碰我的下體，然後說就是這樣，我不知道他在幹嘛，我也不知道我該有什麼反應，但是他說他以後會好好照顧我」，然後她永遠都不會忘記他笑著說：「很快你是我的，我也會是你的」。

貼文裡提到，在後來實習的日子裡，他們儘量排一樣的日子休假一起出去玩，他會在公司人看不到的地方親她，雖然不明白，但她還是允許了他的行為，因為他買給她那時候喜歡卻沒有能力負擔的物品。直到後來，公司的資深同事發現了他們的假總是休一樣，也約了她的同學出去玩。資深的主管開始將她和這個年長的已婚男同事錯開，不能在待在同一個空間，她好像做錯什麼了？

但她還是不知道能告訴誰，實習攸關實習成績，而她那時候還是天真的認為這個男同事只是一片好心，後來實習結束了，即將離開台北，他説想繼續聯絡，然後還是一樣，他會親親抱抱，但其實在資深主管的有意無意的暗示下，開始察覺這樣的行為有點奇怪，於是她拒絕了他還要繼續跟我聯絡的要求。然後實習就結束了，她也不敢再回去那間店實習。

日前女網友也接到來自鼎泰豐人資主管的電話，原本是要用視訊的方式詳談「性騷擾」事件，但她突然情緒湧上，哽咽的告訴她：「這不是什麼性騷擾！是差點誘姦」，人資的經理後來改成來台南見面會談。對此，鼎泰豐也回應，公司已於第一時間依照性騷擾防治相關法規，採保密方式進行調查中，公司將秉持勿枉勿縱的原則，進行後續處理。