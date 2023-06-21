快訊／NONO遭控性侵多女　北檢首度發聲

▲NONO遭爆多年來性侵、騷擾多名年輕女性 。（資料照／翻攝自NONO）

記者劉昌松／台北報導

藝人NONO(本名陳宣裕)21日遭網紅小紅老師指控，近年來多次性侵、騷擾包括她自己在內的年輕女性，台北地檢署在小紅老師記者會後表示，由於就目前所知的疑似性侵案件發生過程與時間都尚未明確，檢警會持續關注，但如果有受害人願意出面提告，將立即分案偵辦。

1名女模19日在網路爆料，曾遭NONO在車上強吻，NONO澄清「沒有印象」後，網紅小紅老師在21日召開記者會，直指最近#Me Too 事件中被點名的男性都第一個跳出來承認了，只有陳先生(NONO)否認，因此她在臉書po文收集到許多受害者去信，透露自己受害過程。

▲網紅小紅老師出面公布自身與網友遭騷擾性侵過程。（圖／記者蔡明華攝）

小紅老師首先說明自己遭伸魔爪的經過，接著說出有其他女性也受害，包括有櫃姐說2015年間某天下班後，上了NONO的車子就被摸大腿，然後載到市民大道身障廁所性侵，還有電視台實習生在2003年間被載到NONO家中強壓，另外還有女性同樣是車上遭強行進入，NONO還說「只要沒射就不算了」，2008年間，還有節目工作人員在凌晨3點一直被騷擾，要求她去房間一起吃泡麵。

雖然小紅老師的轉述過程序細靡遺，但法界人士指出，在刑事偵查上，仍有許多事發經過、時間、地點存有模糊空間，而且看起來發生的地點遍及各處，可能無法由單一地檢署進行偵辦，最後會集中到NONO的住居所在地檢警單位統一調查。對此，北檢鼓勵受害人勇於出面提告，司法單位在偵辦同時會提供必要保護以及關懷。