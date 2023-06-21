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社會 社會焦點 保障人權

台灣大師被控「襲臀」美女音樂家　逼她過夜還要忍

記者黃翊婷／綜合報導

MeToo風波持續延燒，一名女音樂家昨日（20日）在臉書發文指控，某台灣小提琴國際大師在私人聚會上對她襲臀2次，甚至試圖強吻、要求陪同過夜，同行的人知道後，覺得說出來會讓她在音樂圈混不下去，所以建議忍下來，如今她靠著自己的能力在古典音樂圈站穩腳步，因此決定說出來，「不要害怕得罪人，為了自己要勇敢站出來」。

▲劇場,演奏,音樂會,古典樂,交響樂,小提琴,音樂。（圖／視覺中國）

▲女音樂家指控遭小提琴國際大師襲臀性騷擾。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

該名女音樂家指控，某台灣小提琴國際大師年紀超過50歲，2018年間在紐約的私人聚會上對她襲臀2次，接著試圖強吻，她躲開了，但還是被親到臉，當時急著想要離開，同行友人不知情還嫌她掃興，此時大師竟然拉著她要求陪同過夜，她堅持拒絕，對方才放棄。

女音樂家表示，後來好不容易回到家，當場忍不住蹲下來大哭，也很想把受到騷擾的事情說出來，但同行的人知道後，擔心說出來會讓她在音樂圈混不下去，所以提議忍下來，如今她不用靠任何「提拔」就能在比賽中得名、拿全獎博士畢業，雖然如今回想起來仍會感到噁心，但為了避免更多人受害，她決定將這件事情說出來，「所有權勢名利都沒有自己重要」、「不要害怕得罪人，為了自己要勇敢站出來」。

文章公開之後不少粉絲留言表示心疼，還有多名音樂界人士留言力挺；女音樂家還在留言區中提到，目前已經知道還有幾個受害者。

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