接棒黃子佼！炎亞綸登微博熱搜「霸佔前三名」　網超關心1件事

▲目前在微博文娛榜，炎亞綸相關話題前10名則佔了6條。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

台灣「#MeToo」風波持續延燒，這把火近日燒到炎亞綸身上，遭網紅耀樂指控在未成年時偷拍性愛影片。20日晚間炎亞綸發文承認曾經交往，也證實確實有過私密影片。事件爆發後，炎亞綸相關關鍵詞一度登上微博熱搜榜前三名，今（21）日11點左右，在微博文娛榜前10名，仍佔據了6條。

▲在微博熱搜榜炎亞綸相關話題只剩下「鞠婧祎炎亞綸的劇還能播嗎」位列第十三。（圖／翻攝自微博）

事件昨晚曝光後，到今日上午9點，在微博熱搜排行榜上，「飛輪海」、「炎亞綸評論了崔秀彬ins」、「炎亞綸本名叫吳庚霖」一度霸佔前三名位置。可見該話題不只讓台灣內部震撼，也攻佔大陸社交軟體。

不過，到早上11點左右，微博熱搜榜炎亞綸相關話題只剩下「鞠婧禕炎亞綸的劇還能播嗎」位列第十三。在文娛榜，炎亞綸相關話題在前10中仍佔據6條。

▲網紅「耀樂」將在今日12點出面召開記者會。（圖／翻攝自Instagram／aayan1120、tnps96073）

大陸網友怒噴，「台灣的明星都咋了」、「不是吧，他和未成年發生關係，不是應該坐牢嗎？」、「無語，現在的網友真的分不清重點，重點不是他性侵未成年嗎？真的就去坐牢吧！他這個應該不叫塌房吧，算爛尾樓爆破了」。

也有曾經的粉絲痛訴，「小時候喜歡過他是我的恥辱…」、「也是體驗了一把偶像塌房一塌再塌的感覺」、「炎亞綸是我的童年偶像，但是出了這種事情，我對他沒有任何憐惜，請一捶到底，最好退出娛樂圈」。不過，仍有一些粉絲認為他勇於擔責，「加油，人都會犯錯」。

在大批網友炮轟炎亞綸的留言中，頻繁提到他的前隊友汪東城，「汪東城之前為了這個組合也算是忍辱負重了，支持找炎亞綸打官司要精神損失費」。

控訴炎亞綸的網紅「耀樂」將在今日12點出面召開記者會，直球對決炎亞綸。