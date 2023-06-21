羅智強稱苗博雅「掛民進黨才辯論」　她反擊：藉黨派分化想躺著選

▲羅智強、苗博雅。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨宣布在台北市第六選區（大安）與社民黨議員苗博雅合作，對上國民黨的前台北市議員羅智強，面對苗博雅日前喊話辯論，羅智強21日反攻提出十個問題，要苗博雅趕快加入民進黨就能辯論。對此，苗博雅也在臉書反擊，羅智強就是故意在黨籍做文章，搞分化，讓大安區回歸藍綠對決，讓自己躺著選。

針對羅智強提出十個問題挑戰，苗博雅表示，羅智強終於回應她的辯論邀約，提出10個情緒性的題目，她強調，題目不打緊，只要羅智強敢戰，她都接戰，但羅智強卻設了一個詭異前提「規定苗博雅換黨才願辯論」。

「台灣民主史上，從來沒有指定對手一定要換黨才能辯論的」，苗博雅指出，羅智強明知她是社民黨，卻「規定苗博雅加入民進黨才要辯論」，明眼人都看得出來，羅智強就是不敢辯。

苗博雅表示，或許羅智強急了，知道她跨黨派的影響力正在擴大，所以羅智強希望回歸「藍綠對決基本盤」，讓自己躺著選，但她強調，「苗博雅就是苗博雅，大安區立委選舉，是苗博雅跟羅智強選」，她的影響力跨越黨派，對羅智強形成壓力，因此，羅智強故意在黨籍做文章，搞分化，讓大安區回歸藍綠對決，讓自己躺著選，羅智強的司馬昭之心，路人皆知。

苗博雅最後喊話，「這次我們要跟優質的大安選民一起創造歷史，選人不選黨，讓大安區成為公民力量超越藍綠的示範區！」