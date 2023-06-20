綠營部分人士反彈禮讓苗博雅　吳崢：民進黨無所謂正統問題

▲吳崢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨宣布在台北市第六選區（大安）與社民黨議員苗博雅合作後，引發部分黨內人士反彈，而同樣與民進黨合作出戰新北市第十一選區（新店）的前時代力量黨員吳崢20日表示，「民主大聯盟」就是針對上屆立委得票率沒超過42.5%的艱困選區，授權黨主席可以合作以及運用的空間，不是透過黨主席個人意志來決定，現在綠營跟他或苗博雅合作，就是願意給年輕人機會，沒有所謂正統問題。

吳崢今日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，民進黨主席賴清德透過「民主大聯盟」模式徵召人才，挑戰綠營艱困選區，採用此模式就是希望可以擴大民進黨立委提名布局，同時以跨黨派、跨世代模式，而當時他接到提名策略小組召集人潘孟安電話也覺得訝異，畢竟本來沒預期今年要投入選舉，所以想了很多。

吳崢強調，明年台灣國會席次組成很關鍵，因為中國大陸對台壓力持續高漲、國際對台灣關注也是空前地高，而台灣在充滿機會跟危險的年代，需要做出關鍵選擇，尤其執政黨是誰會起到決定性作用，以及國會能否表達出台灣社會對於捍衛民主、自由、主權的重要性，「我認為，賴清德跟民進黨可以讓我扛起這責任，也能延續參與太陽花學運到現在的初衷，同時想為守護台灣主權來出力，所以答應這挑戰。」

對於「民主大聯盟」模式，民進黨在台北市第六選區（大安）與社民黨議員苗博雅合作，卻引發部分黨內人士反彈。吳崢指出，民進黨一直以來都有跟外部合作，推動內部新陳代謝的機制，總統蔡英文在2016年推過首都改革陣線，前北市副市長黃珊珊有被民進黨禮讓過，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農也是被徵召，過去沒在中山、北松山選區跑過行程。

吳崢透露，民進黨沒有所謂正統問題，現在綠營跟他或苗博雅合作，就是願意給年輕人機會，希望透過不是民進黨的人，帶出一點刺激，同時強化與社會連結。他強調，民主大聯盟就是針對上屆立委得票率沒超過42.5%的艱困選區，授權黨主席可以合作以及運用的空間，不是透過黨主席個人意志來決定。