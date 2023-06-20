苗博雅諷侯友宜演講靠陳以信　他反嗆：怎麼不酸蔡英文讀稿機

▲侯友宜赴台大演講，問答時間由陳以信擔任主持人，引發討論。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨2024總統參選人侯友宜19日到台大與學生對談，並由國民黨立委陳以信擔任主持人，社民黨台北市議員苗博雅就在臉書諷刺，陳以信答題答得比侯友宜好，建議國民黨可以「侯信配」。對此，前國民黨台北市議員羅智強20日就在臉書反嗆，總統蔡英文數百天不敢直接面對媒體，演講都要看讀稿機，怎麼沒聽苗博雅酸過一句？

羅智強指出，侯友宜台大演講場表現四平八穩，面對台大學生的提問也毫無失分，比起上一場政大的演講，確實是進步不少，當然要挑剔表現也可以有見仁見智的說法，但他認為，「先求穩再求好」，侯友宜這樣做就對了。

羅智強表示，這樣的表現，讓苗博雅幾乎找不到打點，只能酸侯友宜帶著陳以信，還說兩人可以組隊參選，「但說實話，這算什麼可以被譏諷的論點？」他舉例，蔡英文數百天不敢直接面對媒體，演講都要看讀稿機，面對僑胞時，還說太久沒選舉，忘記台灣話要怎麼講，他不禁批評，「這樣子的蔡英文，卻沒聽苗博雅酸過一句？」

此文一出，苗博雅立即在底下留言，「小強哥，大安區是苗博雅跟羅智強選，不是蔡英文跟侯友宜選。大安區選民在意的，不是討論蔡英文跟侯友宜的演講技巧哪個比較好，而是苗博雅跟羅智強誰比較適合當國會議員。我建議，我們兩個比照總統候選人，到台大和政大，各辦一場，針對『國防、外交、兩岸』國政議題，舉行辯論，並接受學生提問。小強哥意下如何？」

羅智強則反嗆，「你先為護航高端、護航民進黨阻擋BNT、護航民進黨封殺中天新聞台道歉，那我就可以考慮考慮，對一個只會舔朝廷的投機政客沒什麼興趣，跟你浪費時間。」