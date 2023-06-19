「國會先保、總統再喬」　游淑慧：要拿下立院龍頭必須藍白合作

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據TVBS總統最新民調，民眾黨參選人柯文哲以33％支持度首次衝到第一，也傳出有藍營立委參選人希望得到柯文哲支持。對此，國民黨立委參選人、市議員游淑慧18日就直言，「國會有空間為什麼不合作？總要有個能保就要先保，總統再慢慢去喬。」她也強調，明年立法院一定是三黨不過半，若要拿下國會龍頭勢必需要藍白合。

游淑慧在網路節目《下班瀚你聊》中指出，其實初選的時候，就有候選人用不同的方式跟柯文哲同框，有一些「安排好的不期而遇」，但她還是希望黨中央高層之間要溝通協調，她認為，如果民眾黨沒有提名立委的區域，可以有國會的合作、席次極大化，讓藍白拿下國會是可以談的。

但游淑慧也提到，如果藍營小雞頻頻找柯文哲站台，確實會拉抬他的聲勢，也會有人質疑「那侯友宜咧？」她坦言，他們也是非常為難，都是希望幫黨贏到最多選票，「我們本來都是侯友宜的小雞，但現在邀請兩個總統參選人站台，就會產生一些效果，所以我們希望黨中央去談。」

游淑慧指出，跟民眾黨合作有兩個基礎，第一，是民眾黨目前沒有要在區域立委提很多席次；第二，柯文哲曾喊出「新潮流不倒，台灣不會好」，這點他們有共同的認知。她直言，在現在總統局勢還混沌未明的情況下，「國會有合作空間，為什麼不合作？你總要有個能保就要先保，總統再慢慢去喬。」如果區域立委民眾黨也提好提滿，那當然就三腳督去選，但現在民眾黨擺明了就是著重在政黨票跟總統選舉，那國會部分也算「釋出善意」。

游淑慧也預言，明年立法院一定是三黨不過半，藍營如果要拿下國會龍頭一定要藍白合作，在這種情況下，無論誰當選，沒有任何一個政黨能護航。