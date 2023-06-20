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社會 社會焦點 保障人權

用路人注意！端午4天連假　國道埔鹽系統、144縣道封閉　　

▲端午節連假國道埔鹽系統封閉。（圖／警方提供）

▲端午節連假國道埔鹽系統南向入口封閉。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

因應端午節4天連假，彰化縣警局為使民眾在返鄉及出遊都能有順暢的交通，國道1號埔鹽系統交流道實入口匝道管制，22、23日從清晨5點至中午12點封閉南下匝道，24、25日則是中午12點至晚間9點封閉北上匝道，另外鹿港將舉辦龍舟競賽，144縣道也有封閉管制時間，呼籲用路人可使用替道道路通行。

國道1號埔鹽系統交流道封閉期間，員林、溪湖地區民眾可選擇由北斗交流道上國道1號，或彰化、鹿港地區民眾可由和美交流道上國道3號，或選擇改走台61線西濱快速公路，以避開易壅塞路段。

▲端午節連假國道埔鹽系統封閉。（圖／警方提供）

▲端午節連假國道埔鹽系統北上入口封閉。（圖／警方提供）

台76線欲轉國1南下，可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣員鹿路→國1員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→彰水路、東環路→左轉縣員鹿路→國1員林交流道。台76線欲轉國1北上，可由埔鹽交流道→彰水路→國1彰化交流道，或左轉縣員大排道路→西濱快速公路。

▲端午節連假國道埔鹽系統封閉。（圖／警方提供）

今年在鹿港將舉辦「2023鹿港慶端陽系列活動」車潮預計將達到最高峰，將在縣144縣道進行車道封閉管制，南岸(台17線至沿海路間)封閉車道21日8時至25日下午6時止、北岸封閉車道22日6時至23日6時止。另外南、北岸全車道(沿海路至員鹿路間)22日6時至23日夜間0時止封閉車道管制。

▲端午節連假國道埔鹽系統封閉。（圖／警方提供）

分局長林英煌呼籲：到訪遊客行經管制路口請遵守警方引導，並運用縣府2023慶端陽「集戳章換好禮」摺頁停車資訊，或搭乘接駁車，以免造成市區街道壅塞。民眾如有遇有急難情形均可向附近分駐(派出)所求助、或撥打勤務指揮中心電話04-7772001或110，以確保民眾安全與交通順暢。

彰化縣警察局交通隊提醒，連假期間出門前做好行車規劃，隨時注意即時路況及最新交通資訊，行車前應注意車輛檢查及勿疲勞駕駛，以降低事故風險，並隨時監看沿路CMS電子看板、收聽警廣，掌握路況、開心出遊。

▲端午節連假國道埔鹽系統封閉。（圖／警方提供）

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