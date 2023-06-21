成年禮金2周「60萬人註冊使用」！18歲YouTuber李怡蓁帶路逛書店

▲推廣「成年禮金」文化幣，行政院長陳建仁與18歲的YouTuber李怡蓁，一同帶路逛獨立書店。（影／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

專屬18-21歲的「文化成年禮金」自6月6日啟用以來，APP「文化幣」2周註冊及使用人數已達60萬！為了鼓勵青年朋友領用禮金、體驗藝文生活，「大仁哥」行政院長陳建仁與18歲高三的YouTuber李怡蓁，一同帶路逛獨立書店，挖掘在獨立書店的樂趣與魅力。

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▲鼓勵青年朋友領用文化成年禮金，「大仁哥」行政院長陳建仁與18歲高三的YouTuber李怡蓁，一同帶路逛獨立書店。（圖／文化部）

李怡蓁，是北一女的高三畢業生，也是近期廣受大家喜愛的YouTuber，她以親民、不做作，甚至正經但又充滿幽默、自嘲的說話方式，分享高中生活的喜怒哀樂，此次難得的跨世代拍攝，李怡蓁超自然的語言及表現，讓陳建仁直喊「我愣住了」。

在影片中，李怡蓁以獨立書店為主題，走訪位於大稻埕百年建築改造的「郭怡美書店」、1979創立至今的二手書店「舊香居」、開業50年的「水準書店」，以及與大仁哥一起逛搬3次家、都還堅持開在地下室的「唐山書店」。

▲成年禮金政策特別在獨立書店加碼「2點送1點」，等於價值2元變3元。（圖／文化部）

陳建仁特別推薦母校旁的唐山書店，1982年成立的唐山書店，是提到臺灣獨立書店就不可不提到的一間。拍攝過程，他與李怡蓁細細分享唐山書店的陳設及選書，表示獨立書店最迷人之處，在於不同的書店都是由不同的愛書人精心安排，充分展現不同書店老闆的個人特質，「到了喜歡的書店，就好像碰到同樣的愛書人，心心相印的感覺」。分享中也意外發現，被李怡蓁稱為「龐大資料庫」的大仁哥竟然喜歡看「柯南」。

成年禮金政策特別在獨立書店加碼「2點送1點」，等於2元變3元，最高放大至1800點優惠，目前有超過300家的獨立書店加入藝文消費點，遍佈全臺甚至離島，可說是青年朋友最容易親近的藝文體驗地點。

▲行政院長陳建仁（中）與18歲Youtuber李怡蓁（左）、唐山書店老版陳隆昊（右）一起錄製影片，邀請18-21歲青年到獨立書店使用文化幣消費，可享加碼2點送1點。（圖／文化部）

唐山書店老闆陳隆昊說，成年禮金對於經營相對不易的獨立書店，是一個很大的鼓舞，書店都準備要以更好的選書迎接青年朋友。李怡蓁也說，「領到文化幣除了跟同學一起去看展覽，剩下另外一半一定會拿去買書」。期盼青年朋友都能走進離家最近或是最想去的書店，「買一本最喜歡的書送給自己，也把最溫暖的鼓勵送給書店」。

想知道唐山書店老闆為何總是將店開在地下室？李怡蓁建議給從沒接觸過獨立書店的人，首選書店是哪間？充滿各種精彩收藏的二手書店到底藏有什麼寶物？還有跟號稱最會聊天的「水準書店」老闆聊到相機過熱2次，到底聊了什麼？完整內容都將於6/21 晚上6點30分在YouTube「李怡蓁」頻道播出。