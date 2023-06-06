用文化成年禮金「轉大人」　文化部盼使用率破6成有望常態化

▲文化部「文化成年禮金」啟動記者會，史哲提到，若使用率良好有望常態化。（圖／記者黃克翔攝）



記者林育綾／台北報導

文化部成年禮金「文化幣」今（6）日起正式發放，文化部長史哲提到，這對台灣來說是「跟上歐洲腳步」，能夠給年輕人人生第一筆資源，用文化參與、文化體驗來做為「轉大人」的成年儀式，別具意義。他盼望能像歐洲使用率至少達6成以上，若台灣使用績效好，未來則有可能常態化。

史哲表示，「文化幣」自今（6/6）上午8點起正式開放下載以及領取，目前大家也如火如荼下載當中。成年禮金的發行代表我們「跟上歐洲的腳步」，能夠給予青年人生第一筆資源，透過文化參與、文化體驗，做為「轉大人」的成年儀式，對文化產業來說也是一股振興的力量，同時代表是一個國家「文化自信」重要的展現，是更加認同自己文化非常重要的宣示意義。

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這次在制度設計上，特別有幾個特點。史哲分享，第一是從電影娛樂上，基於保護台灣文化的關係，吸引大家看國片。第二是在獨立書店，遍布各縣市總共300家以上，都享有擴大點數「2點變3點」的優惠。第三是想針對大家比較少去的劇場，特別推出「青年席位」以5折甚至500元以下的價位，讓青年感受劇場魅力。

當然演唱會、文化市集等，其實都適用，「最簡單的方法，拿起你的手機下載，App上會根據你的位置，把相關附近的可消費點都列出來，相當的方便，我們只怕你不用，希望你趕快用。」

此次「文化幣」成年禮金的預估成效，史哲希望至少能夠達到像歐洲使用率「6成以上」，由於是第一次實施，鼓勵青年在一年之內，到明年的6月30號之前都可以使用，「只要使用率提高，反應熱烈，有這個使用需求，政府就有常態性規劃。」

據了解，歐洲國家相關施行經驗，如義大利2016年推行18APP，發給18歲青年每人500歐元（約新臺幣16,000元），2020-2022年註冊人數約6-7成；西班牙於2022年疫情期間，為振興藝文產業推出Bono Cultural Joven，發給18歲青年每人400歐元（約新臺幣14,000元），2022年首屆使用人數約5成7。