「柯文哲是古蹟殺手」　陳悅記祖宅文史工作者向陳菊陳情

▲文史工作者陳健一等人，去監察院告發柯文哲。（圖／陳悅記祖宅文史工作者提供）

記者江采蓁／綜合報導



文史工作者陳應宗、陳健一19日向監察院長陳菊陳情，告發民眾黨總統參選人、前台北市長柯文哲，2020年3月違法核准國定古蹟之容積移轉案，不僅瀆職，違反《文化資產保護法》，並以市長權勢影響力，致使台北市政府公務員，對古蹟權利關係人說謊，也涉嫌違反刑法之公務員登載不實罪、偽造文書罪、行政程序法，並違背行政訴訟法、違背憲法所保障人民知的權利，觸犯高達七項法律，竟是為了護航建商，取得古蹟容積蓋豪宅。



此案爭議源頭是，2008年6月30日前台北市長郝龍斌任內，北市府以非常有瑕疵到手段，在古蹟沒有修繕再利用計畫的情況下，便核准陳悅記祖宅之古蹟容積，「灌」到民生東路到豪宅建案。



陳應宗表示，多年來監督、追蹤北市府，好不容易2016年11月30日，最高行政法院終審判決（105年度判字第638號），撤銷容積移准許之公告。代表古蹟容積必須重新以《古蹟土地容積移轉辦法》第十條所規定的文件提出申請，而古蹟修復再利用計畫必須通過審議，但很遺憾，柯文哲及北市府，並沒有這麼做，反而透過市長室會議、局務會議等方式形成共識，開始惡搞陳應宗等文史工作者，而面對民間質疑，北市府都市發展局不斷虛應故事、塘塞說法。



就在2020年3月23日，柯文哲任內的都發局，竟然「強姦法院判決」，明知法律規定，卻違法亂紀。並由都發局發出公函（府都綜字1093015713號）給都市發展局綜合企劃科，「准予容積再移轉」。



陳應宗透過台北市議員林亮君陳情，才挖掘出當年柯文哲蓋章核准的公文，意即市長公然違法。他痛批，這位總統參選人視法律如灰塵，藐視《文資法》及最高行政法院判決，只為了可以護航建商豪宅利益。

此外，陳應宗委託陳健一整理北市府相關公文，發現柯文哲任內都發局人員，涉嫌違反刑法，公務人員登載不實罪、偽造文書罪、文資法、行政訴訟法、行政程序法。而文化局更是失職、瀆職、自己違反《文資法》。



陳應宗表示，法院判決後7年至今，這座216年歷史的國定古蹟，迄今沒有古蹟修復再利用計畫，柯文哲任內，容積大發利市，古蹟卻日漸頹圮破敗、清代文物甚至遭竊盜。



陳應宗及陳健一指出，古蹟容積移轉違法，柯文哲任內重新違法公告容移一次，非常荒唐是，蔣萬安市府任內又重新公告容移一次，是在2023年3月28日；值得關注的是，2023年初，陳應宗不斷發函詢問容積移轉案怎麼處理？都發局卻對他說謊，指稱「法院撤銷在案」、散播不實資訊，但同時又在運作讓容積移轉案「敗部復活」，也違反刑法偽造文書、公務人員登載不實等罪。

陳應宗呼籲，2024總統大選在即，選民們要睜大眼睛，柯文哲是違法亂紀的人，也是國定古蹟殺手、護航豪宅利益的人。他表示，希望選民能關注國定古蹟、台北市大同區陳悅記祖宅（老師府）七筆土地古蹟容積移轉案爭議，思考容積移轉之公平、正義、文化資產保存。



有鑑於文化部周二即將審議陳悅記祖宅古蹟修復再利用計畫，文史工作者周一將開記者會，向陳菊陳情，希望告發柯文哲及北市府涉案人員，期盼2024總統大選前，監察院公布公正客觀的調查結果，對相關涉案人士作出懲戒。

▲文史工作者陳健一等人，去監察院告發柯文哲。（圖／陳悅記祖宅文史工作者提供）