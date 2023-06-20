睽違638天　台東鳳梨釋迦重新叩關大陸成功

▲台東鳳梨釋迦成功叩關。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府訂定「台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管制規範」努力爭取恢復外銷中國大陸市場，20日傳來好消息，陸方同意符合規範的台東鳳梨釋迦將可輸陸。台東鳳梨釋迦自110年9月20日暫停輸陸，經過638天的努力和等待，終於迎來喜訊，感謝各界的努力及陸方善意的回應，也謝謝台東大學李俊霖教授團隊輔導農民從田間管理、包裝廠提升品質做起，未來將攜手農會等各界，持續落實品質管制，一同為台東鳳梨釋迦的品質努力把關，提供最優質的台灣水果。



饒慶鈴表示，台東縣政府以負責任、誠懇的態度化解農產外銷僵局，讓年底進入產季的鳳梨釋迦恢復銷往大陸。今年初王志輝副縣長率領台東大學、台東地區農會、台東鳳梨釋迦自救會等產、官、學三方，前往北京與陸方海關總署說明「台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管制規範」，獲陸方高度贊同。

本月中利用參與廈門海峽論壇的機會再度為農民請命，終獲得陸方正式同意，除了代表地方各界表達謝意外，也希望能起示範作用，在透過良性溝通與具體提升品質的作為，的確可以讓台灣的農產品再次叩關。並強調，台東鳳梨釋迦可重新銷往最大市場，是農政單位、產區農會、農民、東大、包裝廠、產銷班共同努力的成果，縣府團隊後續將依據規範落實農民與集貨場輔導，實現高品質台東鳳梨釋迦生產策略與集貨場管理方式。



為提升台東鳳梨釋迦果實品質，縣府自111年9月起與台東大學合作進行「台東鳳梨釋迦田間與集貨環境研究與改善計畫」，從縱谷線、南迴線及海線挑選3家集貨場為對象辦理試驗，實驗結果顯示，粉介殼蟲清除率達逾99%，今年按實驗結果嚴謹制定「台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管制規範」。



台東縣府表示，規範重點為確保農產品安全及建立溯源制度，要求採用通過產銷履歷驗證的台東鳳梨釋迦，同時要求集貨場清潔人員須參與超過24小時培訓課程，落實果品徹底清潔，此外包裝區與清潔區動線應區隔，並有適當防護措施，避免二次污染。現持續與東大合作規劃相關課程，預定於7月起開班授課，讓集貨場業者符合規範，讓年底產季時順利出口，提供最優質的台東鳳梨釋迦。