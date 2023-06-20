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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸恢復進口部分台灣釋迦　陸委會：利用經濟利益對台分化統戰

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦20日上午宣布恢復台灣釋迦輸中國大陸，但也特別提到只限獲註冊登記的果園及包裝廠。對此，陸委會下午回應，陸方此次選擇性恢復台東釋迦輸陸，作法與多年前對台政治性採購如出一轍，是利用經濟利益對台進行分化及統戰。

陸委會提到，110年3月以來，中國大陸片面以疫病蟲害及農藥超標等技術性貿易障礙為由，無預警全面停止台灣鳳梨釋迦及石斑魚等農漁產品輸陸，農委會已多次透過兩岸協議聯繫機制，及WTO相關會議提出特定貿易關切，向陸方反映此舉不符合國際規範，要求陸方應透過雙方主管部門研議解決方案，儘速恢復我農漁產品輸陸。

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，國台辦宣布恢復台灣鳳梨釋迦輸陸，但據陸方公布之資訊，只限於台東縣的25處果園及3家包裝廠生產及包裝的釋迦才可輸陸，對其他縣市農民是歧視對待，「陸方今天的宣布，證明是另一次分化台灣社會的統戰作為。」

陸委會說，據農委會說法，我方已在前年9月將台灣釋迦輸往中國大陸檢疫檢驗管理規範送交陸方審查，內容相當周延，涵蓋從生產到出口全過程的整體系統性管理措施，包括果園田間管理、包裝場選果清潔管理、出口檢疫等項目，「台東縣政府提供給陸方的資料，都涵蓋在農委會的管理規範之中，但是迄今已一年餘，陸方完全沒有正面回應我方。」

陸委會還說，陸方此次選擇性恢復台東釋迦輸陸，作法與多年前對台政治性採購如出一轍，是利用經濟利益對台進行分化及統戰，「陸方這種陳舊的政治操作手法，只會使兩岸民眾心理隔閡、漸行漸遠。」

▼台東縣出產的鳳梨釋迦。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台東縣政府副縣長王志輝上東森農場賣鳳梨釋迦。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台東縣政府副縣長王志輝上東森農場賣鳳梨釋迦。（圖／記者湯興漢攝）

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