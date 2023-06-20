台東熱氣球嘉年華暖身　主題球「媽祖球」升空可愛亮相

▲2023台東國際熱氣球嘉年華主題球「媽祖球」亮相。（圖／翻攝台東縣政府官網）

文／中央社

台東國際熱氣球嘉年華將在30日登場，主題球「媽祖球」今早首度亮相，有民眾看著媽祖球升空，開心說「可愛又不失慈悲莊嚴」。

夏天台東最受歡迎的空域活動「台灣國際熱氣球嘉年華」，將從6月30日至8月28日熱鬧展開，今年有逾50顆熱氣球及9場光雕音樂會，其中3場加碼無人機表演。

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今年主題球是財團法人台東天后宮出資在西班牙製作的媽祖球。今天清晨首次在台灣亮相，台東縣長饒慶鈴和天后宮董事長林有德共同捧著天后宮媽祖神像搭上媽祖球。看著媽祖球緩緩升空，民眾開心說「可愛又不失慈悲莊嚴」。

台東縣政府交通及觀光發展處代理處長江慧卿表示，今年邀請世界各地超過50顆廣受大家喜愛的國內外熱氣球，由Hello Kitty領軍，有毛小孩系列–來自巴西的柯奇狗狗、英國的巴斯特狗狗、貝菈狗狗；可愛動物系列–來自加拿大熊愛球、烏克蘭貓頭鷹、英國老虎露露、巴西龜龜以及大象諾塔。

以及「奇幻世界」的美國派對球、巴西摩艾石像、恐龍斯泰吉及捷克的星際飛船；還有小朋友最愛的巴西海綿寶寶、泰迪與琳西、時鐘葛士華、美國躁狂塔斯及日本養樂多超人等動漫明星閃耀登場。4種不同主題熱氣球宛如一場天空炫麗派對，絕對讓人直呼過癮。

林有德表示，媽祖球是2年前開始由天后宮與台東縣政府簽約合作在西班牙製作，今年完成驗收。