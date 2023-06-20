台灣釋迦恢復輸陸！僅25家果園獲許可　農委會籲訂出檢疫規範

▲中國大陸宣布從今天起，恢復台灣鳳梨釋迦輸入。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

大陸國台辦今（20日）宣布，海關總署決定從今天起恢復台灣釋迦輸入，但「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」。農委會表示，尚未接獲對岸通知重新開放輸入鳳梨釋迦，依中方公告名單僅有3家包裝廠和25家果園獲得許可，呼籲在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺溝通檢疫規範，讓相關業者有所遵循。

農委會表示，樂見中國大陸恢復我國鳳梨釋迦輸入，但台灣鳳梨釋迦產業共有1009個供果園和50個包裝廠，目前只有25個供果園、3家包裝廠、14位農民獲得許可，呼籲中方應在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺溝通諮商檢疫規範，讓所有包裝廠和果園有一致規範可循。

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農委會說明， 中國大陸自110年9月20日起以介殼蟲為由，不符合國際規範片面暫停進口我國鳳梨釋迦後，我方即持續透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺，要求與中方進行科學與技術性對話，爭取恢復貿易，

農委會說，我方已於110年9月29日提送台灣釋迦輸往大陸檢驗檢疫管理規範給中方審查，此規範內容涵蓋生產到出口過程的整體系統性管理措施，包括強化供果園田間管理、包裝場選果清潔管理、以及出口檢疫，而台東縣政府提交給中方的資料內容，均已包含於農委會規範之內，但始終沒有獲得中方正面回應。

農委會進一步指出，針對目前仍遭中方暫停進口的農漁產品，希望中國大陸依據國際貿易規範，與我方進行技術對話，儘早恢復貿易。在此同時，也會持續改善外銷產業鏈、開拓高端外銷市場，讓更多台灣優質農產品行銷全球。

農委會表示，為穩定國內鳳梨釋迦產地價格，已積極採取內銷、外銷及加工等具體措施。外銷方面，極力拓展香港、韓國、泰國、加拿大、日本等外銷市場，近2年來累計輔導鳳梨釋迦外銷中國大陸以外市場超過8000公噸；內銷方面，過去2年來推廣國內鳳梨釋迦通路行銷合計1萬2918公噸；加工方面，積極媒合食品加工業者與學研專家研製產品，近2年來媒合加工採購原料合計3262公噸。