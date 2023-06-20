台南端午粽飄香　消保官稽核價格微漲

▲消保官會同經濟發展局、市場處、衛生局及農業局實地走訪保安市場等公有零售市場與南北雜貨店，了解粽子及內餡食材的之價格及供應情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午連續假期將至，全台也掀起包粽、買粽、品粽的熱潮，台南市長黃偉哲關心端午時節應景食商品的食品安全及市場價格變動供需，指示法制處加強應景食材的稽查，讓民眾安心選購慶端午。



法制處表示，消保官已會同經濟發展局、市場處、衛生局及農業局於6月6日至1 6日實地走訪保安市場、東菜市場及新化、新市、麻豆市五、新營第一等公有零售市場與南北雜貨店，並至安南果菜批發市場與批發蛋行，了解粽子及內餡食材的之價格及供應情形；另亦至台南市12家販售傳統粽子店家，包括再發號、劉家肉粽、海龍肉粽、楊哥楊嫂及周氏肉粽等了解價格變動情形。





查核結果，粽子內餡主要食材豬肉，仍維持今年清明節時之價格，五花肉、梅花肉1台斤約在160元至190元間；長糯米價格持平；鹹蛋黃因貨源減少及人工成本增加，視大小、品質1顆約在8元至10元間，和去年1顆約7.5元至9元相比，漲幅逾1成；粽葉因氣候乾旱產量減少，亦有約1成之漲幅；而乾香菇、蝦米與花生等食材則呈現微漲趨勢，另栗子因屬進口食材，受運費影響價格亦微調。整體而言，各項內餡食材供貨均穩定，又疫情趨緩市場買氣亦旺盛。

至市售粽子價格部份，各商家依內餡食材有不同售價，經查核10家於傳統市場固定或應景販售粽子之攤商，肉粽售價多數在30元至60元間，菜粽則介於30元至40元間，其中3家維持去年之售價，餘7家業者表示因應成本上揚，故各品項調漲5元，惟仍屬料多味美之平價美食。

另台南市販售粽子之知名店家，價格較傳統市場略高一些，肉粽多數在45元至70元間，菜粽則介於35元至45元間，又查核之12家店鋪中，5家仍維持去年售價，6家各品項肉粽調漲5元、1家調漲10元，調漲時間點多在2023年初至4月間，業者表示主要係反映內餡食材及人力成本的增加，未漲價的店家則表示為回饋消費者，端午節前仍自行吸收成本。另攤商與店家均有明確標示各式商品種類及價格與豬肉產地，現場製作之食材衛生與環境整潔，查核時亦均符合規定。





台南粽子是知名美食之一，其製作方法深具特色，不僅在地民眾喜愛這家鄉味，也是國內外旅客到訪台南必嘗之美食。面對即將到來的端午連假，法制處籲請商家販售應節食品應合理定價並標示明確，保持營業環境衛生，讓民眾留下美好消費體驗，才能吸引顧客回流。而民眾如發現業者有價格未標示、標示不清或不合理漲價的情形，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，或向市府消費者服務中心申訴，共同維護消費者權益。