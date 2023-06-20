RF健身房被爆惡意倒閉！「FB、IG全清空」電話沒人接　會員錯愕

▲Routine Fitness | RF健身房被爆料惡意倒閉。（圖／翻攝自「Routine Fitness | RF健身房」官網）

記者曾筠淇／綜合報導

稍早有網友發文爆料，「Routine Fitness | RF健身房」今（20）日惡意倒閉了。實際上Google查詢該家健身房，也有不少網友在評論處討論，其中更有人貼出公告，上頭寫著「因新冠疫情長期的影響，很遺憾宣布本館於今日起停止營業」。不過，目前尚無法聯繫上健身房，不少會員也擔心自身權益受損。

女網友在Dcard上，以「Routine Fitness | RF健身房惡意倒閉」為標題發文，提到她簽約的健身房今惡意倒閉，她昨天才接到業務電話詢問要不要續約，怎料今天就停止營業。她透露自己簽的合約是一年約，每月會費1500元左右，她聯繫銀行後，卻因銀行是與商家簽約，無法申請止付。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲前員工回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文底下也有網友留言表示，「受害者推一個」、「受害者+1，必須高調」、「資深會員受害者+1」、「我合約到9月」、「我昨天還有去，為什麼不先告知不營業了」、「會不會太扯啦！前兩天漏水，今天倒閉」。也有前員工表示，「明明就是一間還不錯的健身房，卻被老闆搞成這個樣子」，他為認識的會員們感到憤怒，也會幫大家留意後續消息。

▲會員本來要運動，卻發現健身房停止營業。（圖／翻攝自Google評論）

實際上Google查詢「Routine Fitness | RF健身房」，也有網友貼出公告表示，「無預警倒閉，沒有先說一聲實在太不夠意思，大中午開心的想要去運動，結果看到大門深鎖，只用簡單一張紙解釋了一切」。而該公告指出，「結束營業公告，感謝各位會員的支持，因新冠疫情長期的影響，很遺憾宣布本館於今日起停止營業，造成不便，敬請見諒！」

▲IG已經清空。（圖／翻攝自Instagram／routinefitnesstaiwan）

值得一提的是，許多會員未提前收到通知，之前也先付過會費，擔心自身權益受損。稍早《ETtoday新聞雲》致電健身房，無人接聽；後透過信件、臉書、IG聯繫，均無人回應，且臉書粉專、IG都已拿掉大頭貼，並將所有貼文移除。

▼FB已經沒有貼文。（圖／翻攝自Facebook／Routine Fitness｜24小時健身房）