LINE「1功能」她一看快瘋掉！　兩派戰翻：沒義務秒讀

▲「收回訊息」的功能相當方便。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果打錯字、傳錯訊息，不少人都會使用「收回訊息」的功能，相當方便，也免去尷尬。不過，就有網友無奈表示，她有個朋友很喜歡收回訊息，如果沒馬上回，對方就會收回，且還抱怨大家都不回應，讓她很受不了。貼文曝光後，隨即引發討論，網友看法很兩極。

女網友在Dcard上，以「可以不要一直收回訊息嗎」為標題發文，提到她身邊有個朋友很喜歡收回訊息，常在幾分鐘內傳同樣的訊息再收回，且來來回回好幾次，內容又大多不重要。

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原PO表示，只要沒有馬上回覆訊息，好友就會把訊息全部收回，讓她很受不了，這到底是什麼心態？不只如此，好友有次還發布限時動態，抱怨大家都不回她訊息，讓原PO很不解，一直收回要怎麼回覆？

▲很多人會用LINE聊天。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「直接忽略就好，你沒有義務秒讀他，他要收回是他家的事」、「真的超討厭這種情緒勒索，我前任也是，所以變前任」、「我還是覺得收回訊息蠻情勒的」、「就情勒啊，這種人建議不用有太多互動」、「我會直接懶得理他，我有自己工作要忙、事情要做，要秒讀秒回請他找別人」、「打錯字收回還好，每次沒回都會被收回就覺得很厭煩，要收回就不要傳」。

不過，也有網友表示，「就是覺得不需要了，不用給你看到，打擾你了」、「就是你沒讀，那就收回吧！是要火大啥」、「其實我想問，到底為啥不能收回？有次打錯字收回重發，她馬上生氣，說我情緒勒索什麼的」、「我會收回，有時候是想要問對方問題，但是都解決了他也沒讀；或是事情有變化，幸好他還沒讀。不過我收回都會加一句，沒事解決了or等一下我確認一下」。