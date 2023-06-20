女兒胎內記憶！驚吐「前任現身要她代傳1句話」...人妻一聽淚崩

▲女兒胎內記憶幫前任傳話。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

世界上總有一些令人難以相信，卻又真實存在的事！一名女網友表示，過去曾和一名女孩交往8年，直到對方為了她出門買宵夜，結果慘遭酒駕撞死，讓她相當心痛和自責，後來遇到現在的老公並生下一名女兒，某天女兒突然說了一些話，讓她當場淚崩。

一名人妻在Dcard以「 因為女兒的一句話 讓我直接崩潰大哭 」為題發文，表示自己曾經跟一個瘦瘦、高高的漂亮女生交往8年，甚至打算到國外結婚；但某天半夜對方外出幫她買宵夜時，竟慘遭酒駕的人撞，從此再也沒回來，讓她自責且心痛多年，「我一直覺得是我的錯，如果我沒有跟她盧，是不是她就不會消失了？她是不是就一直在我身邊？」

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原PO透露，直到後來遇到現在的老公，老公能接受人妻心裡始終對女友有牽掛，並溫情表示「妳可以想念她，可以到她墓前跟她說說話，畢竟她也是呵護妳、照顧妳好長一段時間的人」。漸漸的，她也沒再提起過女友，並且也和老公生下一女。直到近日一家人回娘家吃飯時，她的媽媽好奇問孫女，「在媽媽的肚子裡是什麼樣的感覺？」女兒回答很擠、爸爸很吵。

原PO接著說道，「我女兒突然看著我說，媽媽我在天上的時候遇到一個很高很高的姐姐，她跟我說她很想媽咪，她對不起媽咪。」此番話一出，讓她當場淚崩，難過表示「已經過了好幾年了、真的好幾年了，到底為什麼聽到的時候，我眼淚還是會不斷的流？」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言「妳不用怪責自己，也不需要強忍眼淚」、「恭喜妳找到疼妳又理解妳的老公，那個女孩是在過往愛護妳的人，眼前的老公是現在和未來愛護你的人，兩者的存在沒有衝突」、「連我看了都眼眶泛淚」、「看了我也好想哭」、「人本來就事事難預料，別那麼在意了，珍惜當下擁有了什麼」、「妳永遠都可以在心裡偷保留一個位置給她，這和妳現在好好珍惜身邊的老公並不衝突」。

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