虱目魚「剖肚10hrs」突屍跳！里長嚇壞急誦經放生：別再投胎當魚

台南七股區龍山里長處理虱目魚製作一夜干時，發現魚體在死亡超過10小時後仍出現顫動。（翻攝畫面）

▲虱目魚剖開做一夜干，魚體在死亡超過10小時後竟還在跳顫。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

死後狂跳像「彈鋼琴」？台南七股區龍山里里長王文財日前分享了一段讓人不寒而慄的事件，他在準備製作虱目魚一夜干時，赫然發現早已死亡超過10小時的魚體，在無風狀態下竟持續顫動，宛如心臟跳動般。他當場嚇得不敢食用，選擇誦經後將魚放生。事件曝光後引發熱議，養殖業者與學界也提出不同專業解析。

死透還會動？虱目魚風乾時突發顫動

王文財表示，日前一次購買10多尾虱目魚，打算自行製作一夜干。這批虱目魚凌晨3點自魚塭捕撈上岸後，經電暈處理並急速冷凍，上午8點左右送至市場，由他接手處理。

他隨後將整尾魚剖開、清除內臟、抹鹽後，放置戶外陽光下風乾約2小時。沒想到在翻面時，卻發現魚體開背部位出現明顯抖動，即使現場無風，魚肉仍持續顫抖，讓他瞬間愣住。

「像心臟在跳」　里長直呼越看越毛

王文財形容，當時魚肉的抖動狀態就像「彈鋼琴一樣」，一陣一陣地顫動，讓人難以理解。他直言，魚隻從捕撈、冷凍到處理，時間已超過10小時，「怎麼可能還會動？」

面對難以解釋的畫面，他最終決定不食用這批虱目魚，並誦讀祝禱文後，將魚送往附近大排回歸自然，希望不要與其結下不好的因果，「希望牠下輩子不要再投胎當魚」。

養殖業者怎麼說？

對此，虱目魚養殖業者李堂銘直言，類似情況在實務上並不少見。他解釋，魚隻在水中以電暈方式捕撈後，立刻冷凍，神經尚未完全放鬆，當整尾魚在曝曬下回溫時，就可能出現肌肉顫動。

李堂銘也補充，若將魚整條分切成塊，通常就不會出現這類跳動現象。

死後化學反應不是靈異？

不過，國立台南海事水產養殖科主任宋晟銘則持不同看法。他指出，魚體死亡已超過10小時，中樞神經仍持續放電的可能性不高。

宋晟銘說明，較可能的原因是死後化學反應。當生物死亡後，肌肉內的鈣離子失去調控，進入肌動蛋白與肌球蛋白的結合區，使兩者持續收縮，導致肉眼可見的抽動現象。根據研究，這種反應在死亡後24小時內都有可能出現，且不只發生在魚類，部分兩棲類如青蛙也可能觀察到。


每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

日本名古屋東山動植物園，近日因一張照片在網路引發熱烈迴響。一隻亞洲象在看到熟悉的飼育員時，露出超溫柔的喜悅表情，畫面瞬間被捕捉下來，感動大批網友。

3名師解析2026台股攻防關鍵

黃仁勳：實體AI的ChatGPT時刻已經來臨

桌球國手搞詐騙！　冒名公會理事長吸金5000萬

關鍵字：

龍山里里長王文財虱目魚鏡週刊

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

