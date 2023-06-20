摩斯早餐獲推很便宜！價格曝光　還有「隱藏版服務」

▲摩斯漢堡。（圖／記者林育綾攝）



記者陳俊宏／綜合報導

摩斯「隱藏版服務」曝光！在物價飛漲的時代，有網友大推摩斯漢堡的早餐很便宜，卻很多人不知道，且「漢堡加菜加醬不用錢」，讓其他人直呼「現在才知道可以加菜」。

根據摩斯官網資訊，雞肉三明治、火腿蛋三明治、日式豬排三明治單點都是40元，而火腿歐姆蛋堡、培根雞蛋堡、番茄吉士蛋堡單點45元，塔塔醬黃金炸蝦三明治單點50元。

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▼摩斯早餐價格。（點圖可放大／翻攝摩斯官網）



原PO在《Dcard》社交平台說，摩斯的火腿歐姆蛋堡、培根雞蛋堡和三明治都便宜又好吃，且摩斯生菜真的都很新鮮，加菜、加醬還不用錢！點餐時可詢問店員有什麼可加量。原PO也補充，三明治是現成的，無法加菜，而漢堡加菜限原本裡面就有的菜。

一名在摩斯工作過的網友透露，加菜加醬都是可以的，沒有分店家，Pos機上也都有這選項，基本上摩斯總公司就是顧客至上，店家不給加，通常是工讀生不知道而拒絕。

▼培根雞蛋堡。（圖／翻攝摩斯官網）



另一名網友則說，「前摩斯員工路過～菜跟醬都可以加爆！有抹醬的漢堡也可以要求要雙面抹醬，紅茶的檸檬片也可以要求加爆！生菜沙拉的醬也可以要求多給幾包～ 我都一率給客人加好加滿。」

許多人留言，「其實我也覺得慢慢變便宜了，因為它都沒漲價，反而是一般早餐店狂漲」、「沒想到是便宜的，現在早餐店有的很貴」、「現在才知道可以加菜」。