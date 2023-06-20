演藝圈清流還有他！網友笑虧「總是拈花惹草」　老婆被讚好漂亮

▲余皓然、王中平。（圖／民視提供）

記者曾筠淇／綜合報導

演藝圈接連爆出性騷擾事件，甚至有網友開始擔心自己的偶像會不會翻車。與此同時，便有網友好奇拋問，王中平算不算是清流？話題意外引發討論，不少人都留言直呼，「太愛種樹了」、「王中平對樹比較感興趣」。

有網友在Dcard上，以「王中平算是演藝圈清流嗎」為標題發文，提到最近有很多男藝人人設大翻車，於是她便想起王中平似乎是個愛家、憨厚的人，對方能否算是清流之一？

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也有網友在PTT的Gossiping板上，以「演藝界最老實的應該是王中平吧」為標題發文，提到王中平看起來很古意、憨厚，對方應該算是演藝圈最老實的藝人吧？

話題引發討論，不少網友留言表示，「他可能對種樹比較有興趣，樹=生命，大於一切事物」、「他總是『拈花惹草』」、「他感覺很像鄰居家會出現的好大哥」、「他可以為樹不回家，他太太在節目上抱怨他」、「王中平私下真的很隨和的」、「他的興趣是種樹好嗎，種到可以廢寢忘食，老婆都不爽了」。

▲王中平在戲劇上也有好表現。（圖／民視提供）

另也有網友回應，「不敢講，講了等等又翻車」、「不要立旗」、「不要亂點名啦」、「他蠻聰明也蠻認真的，能混這麼久不容易」、「人設啦，本人很精光的！但的確沒負面評價」。還有網友歪樓，「他老婆（余皓然）年輕的時候看起來有點像黃甄妮欸」、「那個女生（指余皓然）是誰呀？好漂亮喔」、「超漂亮的」、「老婆很正」、「他老婆年輕超正」。

據了解，王中平（本名韓志偉）曾是當紅歌手，但卻正巧碰上唱片業景氣衰弱，當時一肩扛起媽媽債務的他，成為「千萬負翁」，得靠太太余皓然向娘家借生活費，最後兩人苦撐7年才還清債務。值得一提的是，余皓然過去曾在節目上坦言，剛結婚那幾年很沒安全感，但沒想到隨著經濟寬裕，王中平竟沉迷於種樹，甚至把興趣看得比家庭重要，「他是好人，但其實他不是好丈夫，其實常常一度想要放棄」。

余皓然也曾透露，王中平為了照顧植物，台北、新竹兩頭跑，甚至一個星期有5天不在家。不過自從她講出真心話，王中平震撼之餘也改變自己，「自從那天之後，他真的有變，真的有聽進去」，還在原本的種樹時間問她要不要去哪裡晃晃，把更多時間拿來陪伴家人，只趁老婆、小孩外出時才種樹。