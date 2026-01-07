觀光署推星級旅館指南專刊　即起入住可抽iPhone17

▲觀光署今推出《星享生活》星級旅館指南專刊。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署推動星級旅館評鑑，截至目前全台共有161家旅館取得星級，為推廣民眾入住星級旅宿，觀光署今發表《星享生活》星級旅館指南專刊，並自即日起至6月30日推出入住星級旅館，即可抽iPhone17等好禮活動。

根據觀光署統計，截至去年12月31日全台共有161家旅館取得星級，總計有2萬6741間客房，其中卓越五星有2家觀光旅館，五星級有33家觀光旅館、15家一般旅館，四星級有10家觀光旅館、19家一般旅館，三星級有1家觀光旅館、62家一般旅館，二星級有16家一般旅館，一星級有3家一般旅館。

觀光署表示，為鼓勵民眾入住星級旅館，即日起至6月30日入住星級旅館後，完成發票登錄，可參加「星級發票限定大獎」，獎項包含Apple iPhone 17（512G）、Apple iPad Air 11吋（Wi-Fi 128G）等，另有Apple Watch、拍立得相機等，將於活動期間進行3次抽獎。

觀光署今也邀請英國KOL「英國奶奶」到場分享住宿體驗，她表示，住宿安全對外國旅客來說很重要，星級旅館不僅能確保旅客住得安心，也能確保空間乾淨，她爸爸10年前到訪台灣時，就對旅館的貼心服務印象深刻，包括房間提供飲水機、浴室可以泡溫泉、早餐很豐富等，都與國外不太一樣。

另外，觀光署表示，為推廣星級旅館，此次與ToGo泛遊情報雜誌推出《星享生活》星級旅館指南專刊，並由旅遊作家溫士凱導讀，而《星享生活》是以生活節奏與旅行情境為主軸，將星級旅館放進城市風景之中，提供旅客各地住宿資訊。