　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

觀光署推星級旅館指南專刊　即起入住可抽iPhone17

▲▼觀光署推出《星享生活》星級旅館指南專刊。（圖／記者周湘芸攝）

▲觀光署今推出《星享生活》星級旅館指南專刊。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署推動星級旅館評鑑，截至目前全台共有161家旅館取得星級，為推廣民眾入住星級旅宿，觀光署今發表《星享生活》星級旅館指南專刊，並自即日起至6月30日推出入住星級旅館，即可抽iPhone17等好禮活動。

根據觀光署統計，截至去年12月31日全台共有161家旅館取得星級，總計有2萬6741間客房，其中卓越五星有2家觀光旅館，五星級有33家觀光旅館、15家一般旅館，四星級有10家觀光旅館、19家一般旅館，三星級有1家觀光旅館、62家一般旅館，二星級有16家一般旅館，一星級有3家一般旅館。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署表示，為鼓勵民眾入住星級旅館，即日起至6月30日入住星級旅館後，完成發票登錄，可參加「星級發票限定大獎」，獎項包含Apple iPhone 17（512G）、Apple iPad Air 11吋（Wi-Fi 128G）等，另有Apple Watch、拍立得相機等，將於活動期間進行3次抽獎。

觀光署今也邀請英國KOL「英國奶奶」到場分享住宿體驗，她表示，住宿安全對外國旅客來說很重要，星級旅館不僅能確保旅客住得安心，也能確保空間乾淨，她爸爸10年前到訪台灣時，就對旅館的貼心服務印象深刻，包括房間提供飲水機、浴室可以泡溫泉、早餐很豐富等，都與國外不太一樣。

另外，觀光署表示，為推廣星級旅館，此次與ToGo泛遊情報雜誌推出《星享生活》星級旅館指南專刊，並由旅遊作家溫士凱導讀，而《星享生活》是以生活節奏與旅行情境為主軸，將星級旅館放進城市風景之中，提供旅客各地住宿資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冬天洗鴛鴦浴「男友狂拒絕」　真相太真實！一票苦主：真的沒辦法

擠爆市府！台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

上班族「遇不合理規定」為何吞下去？過來人嘆：躺平是很好的反抗

影視神曲洗榜、跨語聽歌成日常　KKBOX揭2025台灣樂迷真實樣貌

不是外套！路上一堆人「1保暖穿搭」　網秒懂解答：穿2次才會洗

強烈冷氣團影響到明天　周五輻射冷卻留意日夜溫差大

年薪150萬也不敢生　他嘆「中產在消失」：往上爬才知是真的

【廣編】愛拼才會贏！世紀民生深耕高齡關懷　攜手歌王葉啟田守護長輩行動力

小黃司機狂讚「中國支付方便」　他想用Apple Pay付錢！結果傻眼了

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉　溫潤南方海味暖胃也暖心

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

冬天洗鴛鴦浴「男友狂拒絕」　真相太真實！一票苦主：真的沒辦法

擠爆市府！台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

上班族「遇不合理規定」為何吞下去？過來人嘆：躺平是很好的反抗

影視神曲洗榜、跨語聽歌成日常　KKBOX揭2025台灣樂迷真實樣貌

不是外套！路上一堆人「1保暖穿搭」　網秒懂解答：穿2次才會洗

強烈冷氣團影響到明天　周五輻射冷卻留意日夜溫差大

年薪150萬也不敢生　他嘆「中產在消失」：往上爬才知是真的

【廣編】愛拼才會贏！世紀民生深耕高齡關懷　攜手歌王葉啟田守護長輩行動力

小黃司機狂讚「中國支付方便」　他想用Apple Pay付錢！結果傻眼了

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉　溫潤南方海味暖胃也暖心

台灣人打醫美僅次於韓國！尤其最愛雷射、煥膚類療程

冬天洗鴛鴦浴「男友狂拒絕」　真相太真實！一票苦主：真的沒辦法

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

黃曉明舊愛直播關濾鏡！　網抓包「牆壁在動」酸爆：住在異空間吧

16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

擠爆市府！台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

熊霓瘦身有成「內衣全換新」 　剪30公分短髮燦笑「回頭率變高」

因盜版漫畫損失上億...日政府出招「AI偵測系統」、加速翻譯流程

四川社區群發簡訊提醒「多吃狗肉」　官方回應：只是養生建議

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

【旅遊悲劇】旅遊倫敦時出事　手機直接被蒙面人搶走！

生活熱門新聞

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

外送專法通過「平台警告漲5％」　5萬外送員失業

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／金色三麥「台灣比日本貴」挨批　業者：停賣瓶裝蜂蜜啤酒

結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出

不是請特休！被資遣同事「一周休4天不扣薪」

金色三麥日本便宜賣　董事長親自道歉

定存全解掉！70萬All in「超穩1檔ETF」網看傻

預言台積電赴美股價跌破500　台大學者疑刪文

中榮「無照醫療廠商」執刀手術　醫師旁邊納涼看

急凍探6℃　最冷時刻還沒到

冷到沒完沒了　回溫時間曝

今冬最大挑戰！　連3天凍番薯

不只冷爆！南部人「昨晚集體崩潰」：根本像颱風了

更多熱門

相關新聞

超商化身旅遊服務站　7月擴及全台7200間門市上線

超商化身旅遊服務站　7月擴及全台7200間門市上線

交通部觀光署今宣布與統一超商簽署觀光合作備忘錄，2月6日起於北部、東部及金門推動首波「旅人便利店」，提供國際旅客24小時不打烊旅遊資訊服務，預計今年7月底前擴及全台7,200多家門市。

交部預告郵輪個別旅遊定型化契約　明定未照約定行程得按日求償

交部預告郵輪個別旅遊定型化契約　明定未照約定行程得按日求償

菲律賓皇家航空無預警停飛　觀光署：尚無旅客提出申訴

菲律賓皇家航空無預警停飛　觀光署：尚無旅客提出申訴

跨年迎曙光「全台44場活動」　觀光署公布旅遊地圖

跨年迎曙光「全台44場活動」　觀光署公布旅遊地圖

39家旅行社解散、12家遭撤照　觀光署公布最新營運狀況

39家旅行社解散、12家遭撤照　觀光署公布最新營運狀況

關鍵字：

星級旅館觀光署

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面