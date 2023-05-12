　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉市警局結合宗教遶境活動　 5 大犯罪預防宣導

▲▼ 嘉市警防詐宣導有神助，全民反詐保生大帝遶境活動 。 。（圖／嘉義市警察局提供）

▲▼ 嘉市警結合保生大帝遶境活動防詐宣導。（圖／嘉義市警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市警察局有感於詐騙案件層出不窮，為提升民眾整體防詐意識，日前結合北社尾保安宮廟宇遶境活動，以「反詐大集合－警察大白熊神隊友神助攻」為防詐宣導亮點，並持「反詐反幫派」、「反詐反毒品」、「反詐反霸凌」、「反詐反家暴」及「反詐反酒駕」等 5 大宣導主題手舉牌加入遶境隊伍中，透過創意宣導方式吸引民眾目光，隨廟宇遶境路線沿途進行犯罪預防宣導，提醒民眾對於自身及財產安全應多加防範，並凝聚全民反詐意識，共同支持政府打擊詐騙的決心。

▲▼ 嘉市警防詐宣導有神助，全民反詐保生大帝遶境活動 。 。（圖／嘉義市警察局提供）

另內政部為喚起全民反詐意識，定於 112 年 5 月 5 日 14 時至 16 時舉行「全民防詐，藝起發聲」記者會及「全民反詐日」擴大宣導活動，屆時 16 個部會將與國內近 40 名知名藝人齊聚一堂，共同宣示反詐宣言，提醒民眾防詐資訊，共同提升國人防詐免疫力。

▲▼ 嘉市警防詐宣導有神助，全民反詐保生大帝遶境活動 。 。（圖／嘉義市警察局提供）

嘉義市北社尾保安宮主祀保生大帝，自西元 1830 年創立，迄今已近 200 年，每年農曆三月十五日保生大帝聖誕佳辰，便有保生大帝乘坐神轎於轄區遶境之大型活動。

▲▼ 嘉市警防詐宣導有神助，全民反詐保生大帝遶境活動 。 。（圖／嘉義市警察局提供）

嘉義市政府警察局局長陳炯旭呼籲大家，目前嘉義市市高發詐騙案件前 3 名分別為假投資、解除分期付款及假網拍，占總受理件數約五成，其中網路詐騙案件占七成左右，提醒民眾面對網路資訊要保持「資通零信任，防詐先查證」的態度；另收到陌生訊息或主動加好友邀請，一定要特別小心，記得「網友不會教你賺大錢，除非你就是他賺錢的方法」。如有任何疑問，請撥打 165 反詐騙專線諮詢。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
21歲妹當街被壓地狂毆！　竟是和人夫上美容店
快訊／三讀通過！　賣黃牛票罰50倍、外掛搶票最重判3年
《嗨！營業中2》名單不見鬼鬼！　「有4新成員」線索曝光
快訊／林依晨被爆「協議離婚中」！　經紀人回應了
快訊／鐵板突從天而降！　樹林工廠員工被砸死
快訊／總統官邸旁警車失控撞人行道！　巨響驚動特勤
南科女工程師遭愛情詐騙「近千萬」！　一半借來的
啦啦隊女神比基尼錄影！　網急提醒：泳褲太小了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃敏惠出席2023威尼斯建築雙年展　推廣木都文化

擴大開缺47名！嘉義市國小專任教師聯合甄選　5／16受理報名

陳女欠繳交通罰費492件　查扣保險後全數繳清

嘉市警局結合宗教遶境活動　 5 大犯罪預防宣導

畢業季求職攻略　台南就業中心連5場徵才助新鮮人求職

慶祝母親節！嘉市警局局長陳炯旭贈同仁康乃馨及蛋糕

佳冬高農3學生「渣」出新價值　「寵物減重罐頭」幫毛小孩瘦身

法鼓山母親節「朝山浴佛」　親子園遊會還有電影可看

企業能源大戶用電疑問　新北節電委員來輔導

關鍵是人才！新北開課揪青年學都更知能

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

中捷公布影像

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸　乘客嚇壞趴地(更)

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

三總醫遭家屬飆三字經　揮拳重擊鼻梁眼鏡掉地

李光洙遭劉在錫拷問：幹嘛逼我　金宇彬拿手機「秒掛電話」XD

黃敏惠出席2023威尼斯建築雙年展　推廣木都文化

擴大開缺47名！嘉義市國小專任教師聯合甄選　5／16受理報名

陳女欠繳交通罰費492件　查扣保險後全數繳清

嘉市警局結合宗教遶境活動　 5 大犯罪預防宣導

畢業季求職攻略　台南就業中心連5場徵才助新鮮人求職

慶祝母親節！嘉市警局局長陳炯旭贈同仁康乃馨及蛋糕

佳冬高農3學生「渣」出新價值　「寵物減重罐頭」幫毛小孩瘦身

法鼓山母親節「朝山浴佛」　親子園遊會還有電影可看

企業能源大戶用電疑問　新北節電委員來輔導

關鍵是人才！新北開課揪青年學都更知能

快訊／南韓愛寶樂園「知名地標」起火！　濃煙狂竄畫面曝

秀琴爆和老公身體都出狀況！　陳致遠如廁「馬桶都是血」怕得大腸癌

警員開車巡邏「小電腦滑移」伸手救　撞人行道1警受傷...畫面曝光

潮州圓環未禮讓行人挨罰2600　這位老闆拒繳...存款險被扣

女警官疫期拒戴口罩！辨公室同事嚇壞竟嗆：檢舉阿...結局慘了

Helmut Lang新任創意總監「不露臉」！Phoebe Philo子弟兵揮灑極簡美學

郭台銘深夜來拜訪　柯文哲：表達善意沒談郭柯配、立委

子瑜媽直衝TWICE演唱會慶功！志效撒嬌抱她　成員爸媽長相全公開

羅力自傳爆料洪總怪罪於他　富邦回應：選手感受，予以尊重

長髮妹當街被壓地狂毆！原因曝光　竟是和人夫上美容店...惹毛原配

重機男攔車拍窗狂嗆聲　「馬桶神器」一吸秒閉嘴

地方熱門新聞

即／郭台銘大進場！2萬人國旗海狂揮

護理疑虐嬰稱只拍床鋪　醫院被罰25萬

郭董累了？忘記大合唱急拉麥克風

省荷包　桃園推桃竹竹799和桃竹竹苗1,200月票

桃園勞檢處　針對轄內興富發集團建案勞檢

台南女工程師投資虛擬貨幣被詐近千萬

台南文蛤大量死亡

陳女欠繳交通罰費查扣保險後全數繳清

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

台南後壁區民宅傳火警

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

吊臂砸中捷　建商遭桃園勞檢處開罰

即／林淑雅死因出爐：頭部重傷亡

鳳鳴夜市開5天熄燈　市府勒令停業

更多熱門

相關新聞

嘉市警局局長親贈女性同仁康乃馨及蛋糕

嘉市警局局長親贈女性同仁康乃馨及蛋糕

警察機關女性同仁平日執勤辛勞與男性無異，勤務結束後仍須操持家務，實在辛苦，因此在母親節前夕，嘉義市警局長陳炯旭偕同副局長洪頂力及督察長謝政憲，於11日分別至各單位，以康乃馨及千層牛奶蛋糕獻給所有女性同仁，感謝她們長期以來對家庭、警察團隊與社會的貢獻

嘉義市路口不停讓行人告發749件

嘉義市路口不停讓行人告發749件

台南學甲慈濟宮辦保生大帝1045聖誕

台南學甲慈濟宮辦保生大帝1045聖誕

派出所全是小學生！體驗警察生活超興奮

派出所全是小學生！體驗警察生活超興奮

武財神生日！命理師曝求財前「這件事」必做

武財神生日！命理師曝求財前「這件事」必做

關鍵字：

嘉義市警局保生大帝犯罪預防宣導

讀者迴響

熱門新聞

林依晨傳「協議離婚中」！　8年婚姻告急經紀人回應了

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

病患指數全正常！護理師一句「怪怪的」　醫：重症了

女星玩德州撲克成「決賽桌唯一女生」！

董座「請全場鼓掌」遭抨擊　中捷澄清道歉

今天媽祖生日！4生肖運勢超旺

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

特斯拉2車款遭拒保！國泰產險開第一槍　富邦擬跟進

中捷最新視角曝！　工人驚喊：挫賽！死定了

天后闆妹曝切割王思佳真相！

求子14年終於懷雙胞胎　女產下人魚寶寶

冷氣舒眠鍵按了差在哪？專家曝超強功能

超大咖天后素顏看周杰倫被cue合唱：早知道化妝

麻古「1飲品買1送1」連喝3天

更多

最夯影音

更多
中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀
謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

中捷公布影像

中捷公布影像

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面