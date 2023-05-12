嘉市警局結合宗教遶境活動　 5 大犯罪預防宣導

▲▼ 嘉市警結合保生大帝遶境活動防詐宣導。（圖／嘉義市警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市警察局有感於詐騙案件層出不窮，為提升民眾整體防詐意識，日前結合北社尾保安宮廟宇遶境活動，以「反詐大集合－警察大白熊神隊友神助攻」為防詐宣導亮點，並持「反詐反幫派」、「反詐反毒品」、「反詐反霸凌」、「反詐反家暴」及「反詐反酒駕」等 5 大宣導主題手舉牌加入遶境隊伍中，透過創意宣導方式吸引民眾目光，隨廟宇遶境路線沿途進行犯罪預防宣導，提醒民眾對於自身及財產安全應多加防範，並凝聚全民反詐意識，共同支持政府打擊詐騙的決心。

另內政部為喚起全民反詐意識，定於 112 年 5 月 5 日 14 時至 16 時舉行「全民防詐，藝起發聲」記者會及「全民反詐日」擴大宣導活動，屆時 16 個部會將與國內近 40 名知名藝人齊聚一堂，共同宣示反詐宣言，提醒民眾防詐資訊，共同提升國人防詐免疫力。

嘉義市北社尾保安宮主祀保生大帝，自西元 1830 年創立，迄今已近 200 年，每年農曆三月十五日保生大帝聖誕佳辰，便有保生大帝乘坐神轎於轄區遶境之大型活動。

嘉義市政府警察局局長陳炯旭呼籲大家，目前嘉義市市高發詐騙案件前 3 名分別為假投資、解除分期付款及假網拍，占總受理件數約五成，其中網路詐騙案件占七成左右，提醒民眾面對網路資訊要保持「資通零信任，防詐先查證」的態度；另收到陌生訊息或主動加好友邀請，一定要特別小心，記得「網友不會教你賺大錢，除非你就是他賺錢的方法」。如有任何疑問，請撥打 165 反詐騙專線諮詢。