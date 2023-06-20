念私大1年補助2.5萬　私校工會：對瀕死私校打一劑強心針

▲教育部宣示將補助私大學生每年2.5萬元，私校工會認為，是對瀕死私校教育打了一劑強心針。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台中報導

教育部今（20日）宣示將補助私立大專學生學雜費每年2.5萬元，全國私校工會指出，此舉將有效提升私立大學競爭力，縮減公私立大學不公平競爭情形，對瀕死私校教育打了一劑強心針，雖不一定能挽救私校免於退場，但至少能提升招生競爭力並改善辦學環境，也讓弱勢家庭學生受惠，是值得肯定的政策調整。

賴清德今天在朝陽科大演講時，提及私立大學一年學雜費約11萬元，公立大學則約6萬元，相差約5萬元、差距近一倍，是許多學子沉重負擔，他認為政府應該有責任縮短念公私立大學學費落差，研議明年開始辦理，至少每年要補貼5成，也就是2.5萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部也在今天宣布，拉近公私立大專校院學雜費差距，目前已經進行規劃，若經費順利編列，最快明年2月就可適用，全體59.1萬名的私立大專生，一年可獲得2.5萬補助，預估每年約需要150億元經費，將和行政院溝通，以額外經費方式編列。

對此，私校工會認為，此時宣布減免私大學生一年2.5萬元學費，是對瀕死的私校教育打了一劑強心針，雖不一定能挽救私校免於退場，但至少能提升招生競爭力並改善辦學環境，也給予弱勢家庭學生更公平的就學機會。

不過，私校工會認為，高教沉痾已深，問題錯綜複雜，不是政府打了一劑強心針就可解決，還有諸多法令制度尚待調整，期待政府補助私大學生學費只是改革開端，後續仍要對高教及私校教育改革及早提出宏觀及前瞻性的發展藍圖，調整各項不合時宜及不合理的法令制度，如取消對私校捐助的不公平稅制，才能讓私立大學有機會成為一流大學。

台灣青年民主協會（青民協）也肯定教育部這項政策，認為可解決學生不小經濟壓力，也建議教育部在明年政策上路前，充分與各私立大學註冊組溝通，將減免額度列於註冊繳費單等方式完整告知學生，以避免爭議。