念私大一年補助2.5萬　教部：最快明年2月實施「每年預算150億」

▲高教司長朱俊彰表示，補助私大生學雜費政策，最快明年2月實施。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台中報導

副總統賴清德今（20日）在朝陽科大演講時，認為政府有責任縮短念公私立大學學費落差，研議補助念私大學生每年2.5萬元，教育部高教司司長朱俊彰指出，目前已經進行規劃，若經費順利編列，最快明年2月就可適用，全體59.1萬名的私立大專生，一年可獲得2.5萬補助，預估每年約需要150億元經費，將和行政院溝通，以額外經費方式編列。

賴清德今天在朝陽科大演講時，提及私立大學一年學雜費約11萬元，公立大學則約6萬元，相差約5萬元、差距近一倍，是許多學子沉重負擔，他認為政府應該有責任縮短念公私立大學學費落差，研議明年開始辦理，至少每年要補貼5成，也就是2.5萬元。

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對此，教育部指出，111學年度大專在學學生人數89.3萬人，其中約有21%、18.5萬名經濟弱勢學生運用助學補助措施，包括教育部學雜費減免、相關部會獎助學金及大專弱勢助學計畫等措施，89.3萬名在學生中，有65%是就讀私立大專，而獲得各項弱勢助學的學生中，有近80%就讀私立大專。

教育部表示，定額補助私立大專學雜費助學方案，規劃將朝向「預算全額政府支應，拉近公私立大專學雜費差額，照顧經濟弱勢」原則來進行規劃，預估受益學生將達到47.3萬人，加上原來各類學雜費減免、各部會獎助學金的受益學生，全體59.1萬名的私立大專學生都能照顧到。

高教司長朱俊彰隨後說明，今天早上副總統賴清德提到，近期跟總統與院長討論，是否針對目前公私立大學學雜費差距，能不能減免，從源頭減輕學生負擔，一方面面可縮短公私立大學學雜費差距，造成私大學生負擔，有助於未來學生的助學貸款可以少辦一些，畢業後還款壓力小，也有幫助其職涯發展，同時公私立學費拉近後，學生在求學與升學階段，選擇校系可以回歸適性選擇，也就是興趣與能力，學雜費不再是學生唯一考量。

會請有關教育部規劃，是否針對縮短差距努力，副總統有提到，目前公立大專每年平均學雜費約6.2萬元，私立大專則約11萬元，學雜費差距近5萬元，學雜費是否應該補助，至少補助一半以上，每一位大專校院學生，每年都可以獲2.5萬以上的補助，減輕學生經濟負擔，至於中低收入戶或其他弱勢學生，則可以擇優選擇。