欠薪有解！高苑科大獲企業捐資2.8億元　教育部6／5決定是否解除專輔

▲高苑科大積欠教職員長達11個月薪資，傳出有已有資金挹注。（圖／摘自高苑科大臉書）

記者楊惠琪／台北報導

私立高苑科技大學從去年6月起積欠教職員薪資，累計欠薪11個月，教育部6度開罰，累計罰鍰達215萬，若本月底未改善並解除專輔，將依退場條例規定，勒令停招停辦。據傳高苑科大已獲得台鋼集團捐資2.8億元的救命錢，且款項已到位。教育部今（29日）證實，企業捐資2.8億元已入帳，是否解除專輔，將於6月5日開會審議。

教育部表示，高苑科技大學因財務惡化及積欠教職員薪資，依「私立高級中等以上學校退場條例」列為專案輔導學校，改善期限至今年5月31日止，經向學校了解，該校已於今天獲企業捐資2.8億元並已入帳。將於6月5日提退場審議會，審議該校是否得解除專案輔導學校。

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私校停招、停辦消息頻傳，目前共有高苑科技大學等7所私立大專校院被教育部列為專輔學校，其中高苑科大、明道大學、環球科大、大同技術學院等4校改善期限到5月底，屆期若仍未改善，依法將被命令在112年度（今年8月1日）停招、改組董事會，並將在113年7月31日停辦。教育部私校退審會預訂在6月5日審議4校專輔結果。

其中高苑科技大學欠薪長達11個月，讓教師相當無奈，教育部依違反教師待遇條例6度開罰，累計罰鍰達215萬元，加上董事會未依決議捐資，教育部也對全體董事會裁處4次，每次每人50萬元罰鍰。目前在學生有2105人，專任教師154人，但現在傳出有企業資金挹注，可望暫時解除退場危機。

不過，全國私校工會發言人尤榮輝今表示，的確有傳聞高苑科大收到企業資金挹注，但是否解除專輔，仍要教育部開會審議決定，並不是資金到位就可以，況且這次捐資頂多只能支付長達11個月欠薪，未來的學校經營的財務狀況、具體的改善計畫等，將是下周教育部退審會要考量的重點，認為這次資金頂多是幫高苑科大多爭取「留校察看」的緩衝時間，不太可能立即解除專輔。