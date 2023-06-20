96歲獨居婦花43萬辦「活葬」　穿紅壽衣坐棺材...來哭喪可以領報酬

▲96歲的李鳳英為自己辦了一場風風光光的「活葬」儀式。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南一名將近97歲的獨居老婦人李鳳英近日花了10萬元人民幣（約43元新台幣）替自己辦了一場隆重的「活葬」，影片在陸網傳開後，甚至還傳出有上千人參加葬禮，引起外界關注。據了解，李鳳英膝下無兒女，老伴也過世了幾十年，有鄰居表示，「李鳳英覺得自己無兒無女，死了不一定有人管，因此想花錢提前體驗葬禮，親眼看一下。」

《上觀新聞》報導，跟當地死人「打葬（出殯）」的流程一樣，李鳳英早就請好了人為她「打活葬」開路。6月13日上午，在桃源縣漆河鎮長壽寺村，李鳳英坐在棺材裡，穿著紅色壽衣，裹著紅色被褥，自己撐著一把傘，有近20人為她抬棺。

這場「喪禮」舉辦前，李鳳英對外放出消息稱，願意來為她哭喪的，可以得到200元（人民幣，下同）報酬，參與的村民透露，四五名哭喪的「女演員」披麻帶孝，跪在李鳳英面前，帶頭的中年婦女哭得前俯後仰，悲痛之情相當逼真。

事後，李鳳英的親戚與當地知情人士透露，「花費沒有10萬那麼多，只花了三四萬元，老人並沒有那麼多錢，葬禮花費一部分還是親友幫忙的。」

不過，李鳳英的鄰居表示，葬禮其實是老人家堅持想辦的，花費全部是她自己出，「她無兒無女，擔心自己死後不給她用這個錢，先辦葬禮安個心。」

據了解，李鳳英的老伴已經去世40多年。她曾生過一個小孩，但幾歲時夭折了，之後便沒有再生，她還先後找過3個老伴，但也相繼過世，之後便一直獨居。值得注意的是，李鳳英雖然年近97歲，卻有著一頭黑髮，鄰居解釋道，「頭髮是染過的，她自己買的藥水，每次頭髮白了，就會在家裡為染黑。」