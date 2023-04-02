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大陸 大陸焦點 特派現場

市集大街上叫賣不銹鋼「棺材」　村民圍觀看熱鬧：地方沒選對！　

▲四川富順一個鄉村農貿市集出現有走商叫賣棺材的特殊情況。（圖／翻攝封面新聞）

▲四川富順一個鄉村農貿市集出現有走商叫賣棺材的特殊情況。（圖／翻攝封面新聞）

記者魏有德／綜合報導

四川富順一個農貿市場在3月下旬被村民拍下一個奇特場景，有一輛小貨車拉著兩口黑色棺材沿著大街上叫賣，廣播播放的叫賣詞稱，「不銹鋼棺材！不銹鋼棺材！」引起路過村民好奇圍觀。不過，有村民稱，「地方都沒選對，農貿市場哪裡准你來賣棺材嘛！」也有民眾表示，「木質棺材雖然比較重，但是較環保，也比較符合規定。」

▲四川富順一個鄉村農貿市集出現有走商叫賣棺材的特殊情況。（圖／翻攝封面新聞）

▲二七村農貿市集每月有三天的趕集日，吸引較多民眾前往採買。（圖／翻攝封面新聞）

《封面新聞》報導，對於「不鏽鋼棺材」的兜售，當地村民大多不感興趣，還有人擔心此種材質的棺材可能會破壞生態環境。針對此事，當地代寺鎮政府專門召開鎮村幹部大會，學習《四川省殯葬管理條例》，再次明確在火葬區禁售棺材等土葬用品，下一步將對全鎮喪葬用品銷售商家進行排查、整治。

據了解，富順二七村農貿市場每逢2日、5日及8日趕集，人潮會特別多。有商戶稱，商販播放的喇叭裡叫賣「不鏽鋼棺材」，但實際販售的是「玻鋼」材質棺材，「車上擺了兩副棺材，黑色的，開始還有很多人圍著看熱鬧，後來沒多久就離開了。」

村內幾間棺材鋪店家介紹，當地一直都是維持土葬習俗，棺材已木質為主，根據棺材板厚薄不同，價格在3000元到6000元（人民幣，下同）不等，「之前在鎮上也有人拉著類似的不鏽鋼棺材兜售，2000多元一副，比木棺輕得多，有一個遠房親戚就為家裡老人買過一副這種棺材。」

一名殯葬業者透露，一般民眾下葬多使用木棺，用其他合成材質或對土壤造成破壞，造成環境污染，這類不鏽鋼棺材，實際是玻璃鋼材質，主成份是樹脂加上其他化工填充物製作，「最大特點是耐腐蝕，埋在土裡幾十年都不腐。」

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