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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

尷尬啦！黃子佼代言國民法官　司法院全面終止合作關係

▲▼台北地院舉辦國民法官模擬法庭演練成果發表會，美女法官歐陽儀高雅登台演奏小提琴，藝人黃子佼與北院法官洪甯雅共同主持國民法官吉祥物首度亮相，曾任律師的導演唐福睿與北院法官廖晉賦 主持模擬法庭新書發表。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人黃子佼去年風光代言國民法官。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名主持人黃子佼也捲入性騷擾案！他去年還風光代言司法院大力推動的「國民法官」制度，沒想到如今卻爆發性騷擾案件。因此司法院19日中午緊急發布聲明，強調「震驚，並嚴厲譴責任何性騷擾行為」，「暫停與黃子佼先生的所有合作關係」。

演藝圈大咖性騷擾事件連環爆炸，這次燒到形象良好的黃子佼。本件起源於網紅Zofia於19日清晨發文，指稱十多年前認識某位演藝圈大前輩，卻遭強吻，還以藝術為由拍下裸照；文章發出就有數名女生私訊表示有類似遭遇。黃子佼沒多久就坦承是自己。事件引起轟動。

黃子佼在19日中午也連發三支影片，一開頭就說「哈囉！大家好，聽我的聲音應該就知道我是誰了啦，我就不露臉了，太丟臉了。其實我一直都在思考要怎麼去面對這一切，嗯…首先我必須當然還是道歉，也很抱歉辜負了很多人的信任跟期待，在這一波的事件裡面我也是坐立難安，心裡很過不去，但我必須講在過去認識耿如差不多10年的時間，我一直非常努力想要改變自己。」

沒多久，就傳出黃子佼自殘送醫的事件。此外，由於黃子佼去年風光代言司法院近年來最重要政策「國民法官」制度，當時司法院盛大召開記者會，黃子佼還介紹國民法官吉祥物「喬治」與「希多士」首度亮相，解說「喬治」源於Judge，代表職業法官，「希多士」源於Citizen，代表國民法官，吉祥物的貓頭鷹造型，代表法官清楚聽訟、牢記在心、公平審判。言猶在耳，他卻捲入性騷擾案件。

司法院在19日中午也發出聲明：「司法院對於此一消息表示震驚，並嚴厲譴責任何性騷擾行為，將會暫停與黃子佼先生的所有合作關係。」

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