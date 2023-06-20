批藍營讓餵藥案泛政治化　鄭文燦：沒必要以孩童健康為犧牲品

記者陳家祥／台北報導

新北幼兒園餵藥案持續延燒，藍營批評調查太慢，國民黨總統參選人侯友宜陣營則批評衛福部次長王必勝政治操作，要求監察院介入調查。對此，行政院副院長鄭文燦說，藍營可能是因為最近很多狀況，把每一件事都泛政治化，「沒有必要以孩童健康為犧牲品，要把規範做好，讓家長放心、讓幼兒園獲得信賴、讓孩子健康得到最大保障，這是基本出發點」。

▲鄭文燦出席「2023綠電交易高峰會。（圖／記者宋良義攝）



鄭文燦說，餵藥有一定的規範，教育部也針對餵藥的規範加強宣導，包括要家長同意、要有醫生處方簽，餵藥之前也要做好辨識工作，這是基本的，「我想只要把基本的規範做好，相信孩子的健康會得到照顧」。

至於新北市幼兒園的個案，鄭文燦說，經過長庚跟北榮的檢驗，目前在檢調的調查，尊重檢調的調查權限，希望能把事情的經過攤在陽光下，讓家長放心，也確保孩童健康。

另外，針對高雄也出現醫生開本巴比妥成分藥物的消息，國民黨要求不要雙標、要徹查，鄭文燦說，不能夠用管制藥品，這是各地方政府衛生局都可以稽查，不限於高雄市，法規是全國都一樣的，只要有醫療院所違反規範，就必須要開罰。

「我們要守護國民的健康，包括用藥也有一定的規範。」鄭文燦直言，這件事情目前是被過度政治操作，無限上綱，造成幼教業者不必要的恐慌，相信幼教業者跟家長是有一定的信賴關係，只要按照教育部的餵藥規範、流程、用藥指示等，是沒有問題的。

鄭文燦表示，藍營陣營可能是因為最近很多狀況，把每一件事都泛政治化，「沒有必要以孩童健康為犧牲品，要把規範做好，讓家長放心、讓幼兒園獲得信賴、讓孩子健康得到最大保障，這是基本出發點」。